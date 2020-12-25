Ирина Билык открыла в себе сверхъестественную способность: "Я была в шоке"

О необычном даре артистка рассказала журналистам программы "Зірковий шлях"

Известная украинская певица Ирина Билык, которая ранее обращалась за помощью к экстрасенсу, рассказала о своей сверхъестественной способности – предсказывать людям рождение детей. Об этом артистка призналась в программе "Зірковий шлях" после вручения премии "Ніч химер" в номинации "Наша легенда" от телеканала "Украина".

"Все началось на Новый год, я выступала и со сцены сказала: "Это будет год чудес, подходите все, кто хочет иметь детей, и прикоснитесь ко мне. Все будет, как запланировали". Я думала, что шучу. Но через несколько лет на отдыхе ко мне подошла пара с ребенком лет пяти и говорит, что я в свое время пожелала им малыша – и он родился. Я была в шоке", – рассказывает Ирина Билык.

Певица Ирина Билык Фото: instagram.com/bilyk_iryna

По словам звезды, когда она в шутку предлагаем кому-то стать красной матерью их детей, потом выяснялось, что пара действительно готовятся стать родителями. "Так у меня появилось 7 крестников", – смеется артистка.

Певица также вспомнила одну забавную историю. Однажды она отправила в круиз своих друзей и попросила вернуться с ребенком – через месяц пара предложила ей стать крестной этого малыша.

К слову, в 2020 году артистка стала крестной мамой в 11-й раз.

Напомним, Ирина Билык получила именную звезду в центре Киева. Кроме этого, певица рассказала о возлюбленной своего 21-летнего сына Глеба.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться