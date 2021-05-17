Go_A вошли в ТОП-5 финалистов Евровидения-2021
Букмекеры прогнозируют украинской группе 4 место на конкурсе
Еще недавно группа Måneskin из Италии оказалась на первой строчке в списке претендентов на победу в "Евровидении-2021" по оценкам букмекеров. Украина в этом рейтинге была на восьмом месте.
Теперь Go_A вошли в пятерку финалистов – букмекеры прогнозируют, что украинцы займут в этом году четвертое место, передает "Суспільне". Такой ТОП нам нравится больше.
Согласно последним показателям букмекеров, рейтинг 10 потенциальных финалистов конкурса выглядит так:
- Destiny — "Je Me Casse" (Мальта);
- Elena Tsagrinou — "El Diablo" (Кипр);
- Roop — "Discoteque" (Литва);
- Go_A — "SHUM" (Украина);
- Manizha — "Russian Woman" (Россия);
- Tusse — "Voices" (Швеция);
- Albina — "Tick-Tock" (Хорватия);
- TIX — "Fallen Angel" (Норвегия);
- ROXEN — "Amnesia" (Румыния);
- Eden Alene — "Set Me Free" (Израиль)
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Завтра, 18 мая, состоится первый полуфинал песенного конкурса "Евровидение-2021", где выступят представители Украины Go_A с песней SHUM. Мы обязательно вам расскажем, как все пройдет.
Go_A – SHUM
Ранее Go_A в костюмах из переработанного пластика представили Украину на церемонии открытия "Евровидения-2021".
Все подробности в спецтеме Eurovision: Rotterdam 2021
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