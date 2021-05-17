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Go_A увійшли в ТОП-10 фіналістів Євробачення-2021: новий прогноз букмекерів

Сьогодні, 15:04

Букмекери прогнозують українській групі 4 місце на конкурсі

Go_A
Go_A
Фото: facebook.com/GoAbandoriginal

Група Måneskin з Італії опинилася на першому рядку в списку претендентів на перемогу в "Євробаченні-2021" Україна в цьому рейтингу також є.

Go_A увійшли в п'ятірку фіналістів – букмекери поки що прогнозують українцям восьме місце, але рейтинг постійно змінюється.

Згідно з останніми показниками букмекерів, рейтинг 10 потенційних фіналістів конкурсу виглядає так:

  • Måneskin – "Zitti e buoni" (Італія);
  • Barbara Pravi – "Voilà" (Франція);
  • Destiny – "Je Me Casse" (Мальта);
  • Daði & Gagnamagnið – "10 Years" (Ісландія);
  • Elena Tsagrinou – "El Diablo" (Кіпр);
  • Victoria – "Growing Up Is Getting Old" (Болгарія);
  • Gjon's Tears – "Tout l'univers" (Нідерланди);
  • Go_A – "Shum" (Україна);
  • The Roop – "Discoteque" (Литва);
  • Stefania – "Last Dance" (Греція).

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Завтра, 18 травня, відбудеться перший півфінал пісенного конкурсу "Євробачення-2021", де виступлять представники України Go_A з піснею SHUM. Ми обов'язково вам розповімо, як все пройде.

Go_A – SHUM

Раніше Go_A в костюмах з переробленого пластику представили Україну на церемонії відкриття "Євробачення-2021".

Всі подробиці в спецтемі Eurovision: Rotterdam 2021

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