Go_A увійшли в ТОП-10 фіналістів Євробачення-2021: новий прогноз букмекерів

Букмекери прогнозують українській групі 4 місце на конкурсі

Go_A Фото: facebook.com/GoAbandoriginal

Група Måneskin з Італії опинилася на першому рядку в списку претендентів на перемогу в "Євробаченні-2021" Україна в цьому рейтингу також є.

Go_A увійшли в п'ятірку фіналістів – букмекери поки що прогнозують українцям восьме місце, але рейтинг постійно змінюється.

Згідно з останніми показниками букмекерів, рейтинг 10 потенційних фіналістів конкурсу виглядає так:

Måneskin – "Zitti e buoni" (Італія);

Barbara Pravi – "Voilà" (Франція);

Destiny – "Je Me Casse" (Мальта);

Daði & Gagnamagnið – "10 Years" (Ісландія);

Elena Tsagrinou – "El Diablo" (Кіпр);

Victoria – "Growing Up Is Getting Old" (Болгарія);

Gjon's Tears – "Tout l'univers" (Нідерланди);

Go_A – "Shum" (Україна);

The Roop – "Discoteque" (Литва);

Stefania – "Last Dance" (Греція).

Завтра, 18 травня, відбудеться перший півфінал пісенного конкурсу "Євробачення-2021", де виступлять представники України Go_A з піснею SHUM. Ми обов'язково вам розповімо, як все пройде.

Go_A – SHUM

Раніше Go_A в костюмах з переробленого пластику представили Україну на церемонії відкриття "Євробачення-2021".

Всі подробиці в спецтемі Eurovision: Rotterdam 2021

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