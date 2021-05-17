Go_A увійшли в ТОП-10 фіналістів Євробачення-2021: новий прогноз букмекерів
Букмекери прогнозують українській групі 4 місце на конкурсі
Група Måneskin з Італії опинилася на першому рядку в списку претендентів на перемогу в "Євробаченні-2021" Україна в цьому рейтингу також є.
Go_A увійшли в п'ятірку фіналістів – букмекери поки що прогнозують українцям восьме місце, але рейтинг постійно змінюється.
Згідно з останніми показниками букмекерів, рейтинг 10 потенційних фіналістів конкурсу виглядає так:
- Måneskin – "Zitti e buoni" (Італія);
- Barbara Pravi – "Voilà" (Франція);
- Destiny – "Je Me Casse" (Мальта);
- Daði & Gagnamagnið – "10 Years" (Ісландія);
- Elena Tsagrinou – "El Diablo" (Кіпр);
- Victoria – "Growing Up Is Getting Old" (Болгарія);
- Gjon's Tears – "Tout l'univers" (Нідерланди);
- Go_A – "Shum" (Україна);
- The Roop – "Discoteque" (Литва);
- Stefania – "Last Dance" (Греція).
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Завтра, 18 травня, відбудеться перший півфінал пісенного конкурсу "Євробачення-2021", де виступлять представники України Go_A з піснею SHUM. Ми обов'язково вам розповімо, як все пройде.
Go_A – SHUM
Раніше Go_A в костюмах з переробленого пластику представили Україну на церемонії відкриття "Євробачення-2021".
Всі подробиці в спецтемі Eurovision: Rotterdam 2021
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