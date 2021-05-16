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Одинаковые платья и песни о дьяволе: рассказываем о первых скандалах Евровидения-2021

Сегодня, 14:55

Еще до начала конкурса произошло несколько скандальных и не очень случаев

Фото: eurovision.tv

Первый полуфинал "Евровидения-2021" в Роттердаме состоится 18 мая. Но еще до начала конкурса произошло несколько скандальных ситуаций. Далее в материале рассказываем о самых интересных из них.

Ранее мы писали, где и когда смотреть "Евровидение-2021", а также как мероприятие будет проходить в условиях пандемии.

Отстранение Беларуси

Организаторы "Евровидения-2021" отстранили Беларусь от участия в конкурсе еще в марте. Изначально в Роттердаме должна была выступать группа VAL, которая поддерживала протесты своих сограждан весной 2020-го, но ее заменили группой "Галасы ЗМеста", симпатизирующей режиму президента Лукашенко. Однако их песню организаторы "Евровидения" отклонили из-за политического подтекста.

, (@eurovision_belarus_official)

Манижа и ее Russian Woman

Представительница России на конкурсе тоже попала в скандал. К ее конкурсной песне Russian Woman было много претензий от СМИ, слушателей и других артистов, что композицию даже назвали оскорбительной и направили жалобу в Следственный комитет РФ.

Манижу поддержала Алла Пугачева, дав ей напутственные слова, а вот Леонид Агутин назвал песню "пустой".

Молдова, Ани Лорак и платье

Участницу от Молдовы Наталью Гордиенко обвинили в плагиате номера Ани Лорак на песню Shady Lady на "Евровидении-2008". Следует отметить, что и Лорак, и Гордиенко на конкурсе сопровождал Филипп Киркоров.

После просмотра первой репетиции представительницы Молдовы под видео стали писать, что Наталья – копия Ани Лорак.

Наталья Гордиенко – Sugar

Ани Лорак – Shady Lady

Не только копирование номера можно приписать участнице Молдовы – Наталья Гордиенко также выбрала для конкурса платье, очень похожее на наряды Анджелы Перистери из Албании, Элены Цагрину из Кипра и солистки коллектива Destiny из Мальты. Или это они вдохновились образами друг друга? Или это просто совпадение?

Кадры из YouTube

Во всяком случае, наряды – не главное. Филипп Киркоров вообще сказал: "Кого волнуют эти платья?". И здесь мы с ним согласимся.

Болезнь Кати Павленко из Go_A

Если на первой репетиции украинская группа Go_A покорила всех журналистов, то во время второй репетиции группа появилась не в полном составе – солистке Кате Павленко стало плохо. Вместо нее на сцену вышла Эмми ван Стей и спела на украинском.

Смотрите, как это было:

Что касается Кати Павленко, то она сдала тест на COVID-19 и получила отрицательный результат. теперь она может вернуться к подготовке к конкурсу.

Песня о дьяволе

Представительницу Кипра Элену Цагрину на родине обвинили в "прославлении дьявола", потому что ее конкурсная песня называется El diablo, а в Роттердаме ее уличили в копировании шведской звезды Зары Ларссон.

Видео, которое Элена представила для "Евровидения-2021" очень похоже на клип Ларссон Love me land.

Elena Tsagrinou – El Diablo

Zara Larsson – Love Me Land

Ранее мы писали, что Украина вошла в ТОП-10 "Евровидения-2021" по прогнозам букмекеров.

Все подробности в спецтеме Eurovision: Rotterdam 2021

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