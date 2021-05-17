Go_A в костюмах из переработанного пластика представили Украину на церемонии открытия Евровидения-2021

Артисты появились на торжественном мероприятии в необычных нарядах. Они выбрали костюмы из переработанного пластика как символ своего номера и рассказали об истинном значении песни "Шум"

Go_A в костюмах из переработанного пластика Фото: facebook.com/GoAbandoriginal

В ночь на 17 мая в Роттердаме прошла церемония открытия конкурса "Евровидение-2021", где все участники блеснули нарядами на бирюзовой дорожке. Украинская группа Go_A предстала перед камерами в аутентичных костюмах из переработанного пластика.

Фотографии Go_A в ярких костюмах появились на официальной странице группы в Facebook. В коротком интервью ведущей артисты рассказали смысл песни "Шум" и ее названия.

"Буквально переводится как "шум" (noise – ред.). Но в украинской мифологии – это Дух леса. Так что мы создаем шум с Духом леса", – поделились артисты.

Go_A в костюмах из переработанного пластика Фото: facebook.com/GoAbandoriginal

Затем вокалистка группы, Екатерина Павленко призналась, что их любимая часть песни – вторая, где звучит этно-техно.

В свою очередь ведущая отметила, что Go_A выглядят так, будто они из фильма "Матрица".

Ранее Руслан Квинта оценил шансы Go_A на Евровидении и объяснил, в чем уникальность "Шума".

Все подробности в спецтеме Eurovision: Rotterdam 2021

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