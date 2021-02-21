"Настя из Уханя" и глава ГМСУ Соколюк после свадьбы сделали парные татуировки (фото)
Пара поженилась 20 февраля
Глава Государственной миграционной службы Максим Соколюк и украинка Анастасия Зинченко, которая ранее застряла в китайском городе Ухань из-за нежелания эвакуироваться без своего щенка, поженились. Этой новостью Анастасия поделилась на своей странице в Instagram.
Девушка опубликовала свадебное фото с любимым, сообщив, что они с Соколюком официально заключили брак 20 февраля.
Свадьбу влюбленные провели скромно, а после – отправились в салон татуировки, чтобы сделать парные надписи.
Настя рассказала, что они с Максимом провели день так, как мечтали: после росписи поели бургеры, потом была фотосессия, а затем они сделали татуировки.
В Instastories Зинченко также поделилась несколькими фотографиями процесса, отметив, что ей было больно бить татуировку.
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