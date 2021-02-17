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"Настя из Уханя" и глава Госмиграционной службы прыгнули в снег полуголыми: видео

Сегодня, 19:30

Девушка сняла своего бойфренда в забавном видео

Украинка Анастасия Зинченко, известная как "девочка с собачкой из Уханя", сняла забавный ролик со своим бойфрендом, главой миграционной службы Украины Максимом Соколюком.

На днях Настя снова застряла за границей – на этот раз в Занзибаре. Вместе с главой ГМСУ она не могла вернуться в Украину три дня. По случаю нового приключения девушка решила записать "сумасшедшее" видео.

Настя Зинченко и Максим Соколюк
Настя Зинченко и Максим Соколюк
Фото: instagram.com/nastyazinchenko_

"Наша сумасшедшая идея. Телепортация в снежный Киев", – написала Настя Зинченко в Instagram.

В ролике Настя и Максим подпрыгивают на берегу океана в Занзибаре, но приземляются уже в снежной Украине. При этом оба одеты в купальники.

Даже должность Максима Соколюка не стала преградой, чтобы он снялся в забавном ролике со своей возлюбленной.

Настя Зинченко и Максим Соколюк сняли видео челлендж
Видео: instagram.com/nastyazinchenko_

Напомним, что 13 февраля Настя Зинченко сообщила в соцсети, что они с Максимом Соколюком и другими туристами не смогли вылететь из Занзибара. Как причину отмены рейса вначале назвали погодные условия, но позже SkyUp сообщил о технических проблемах самолета. В итоге за несколько часов самолет починили. Но для того, чтобы взлететь, понадобилось внести изменения в маршрут и получить разрешительные документы. Так украинцы застряли в стране на три дня.

Ранее туристы, застрявшие на Занзибаре, в деталях рассказали, что им пришлось пережить.

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