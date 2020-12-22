"Мой любимый через рот": Регина Тодоренко показала, какой массаж терпит ради красоты

Телеведущая повеселилась, снимая ролик для фолловеров

Телеведущая и блогер Регина Тодоренко, которая на днях угодила в скандал из-за фото с сыном в бизнес-классе самолета, поделилась смешным и одновременно пугающим роликом.

На видео, Регина, заливаясь смехом, показывает, как ей делают скульптурирующий массаж. В перчатках массажистка почти что наизнанку выворачивает губы телеведущей. За час видео знаменитости собрало более 300 тысяч просмотров.

"Лепит из меня вареники. Но я терплю ради красоты! Вы тоже любите буккальный массаж? Мой любимый через рот", – написала Регина.

Мнения подписчиков Регины Тодоренко разделились. Кто-то назвал такой массаж "жестью", а некоторые признались, что это лучше любых уколов.

Скриншот Instagram

Скриншот Instagram

Напомним, что ранее Регина Тодоренко кардинально сменила имидж и показала видео.

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