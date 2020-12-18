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Регина Тодоренко угодила в скандал из-за фото с сыном в бизнес-классе самолета

Сегодня, 11:10

Телеведущую накрыла волна критики со стороны ее подписчиков

Известная телеведущая Регина Тодоренко, которая недавно сменила имидж, снова попала в скандал. В своем Instagram-аккаунте она опубликовала фото с сыном Михаилом в бизнес-классе самолета. Но не сам снимок вызвал негодование у подписчиц Тодоренко, а подпись к нему.

В описании к публикации Регина поинтересовалась у своих подписчиков, хотят ли они, чтобы она написала пост с советами, как летать в самолетах с детьми. В ответ на Регину тут же набросились комментаторы, которые предложили ведущей "сначала попробовать полетать с ребенком в экономклассе", а затем раздавать советы.

Регина Тодоренко с сыном Мишей
Регина Тодоренко с сыном Мишей
Фото: instagram.com/reginatodorenko

"Я таких самолетов та не видела! Попробуйте полетать в обычных самолетах экономкласса с дитем, а потом нам расскажите, вот это будет актуальненько", "Ну, возможно, полезен лишь тем, кто летает в бизнес-классе. Остальным точно нет! Вы в экономе на руках с ним полетайте, потом расскажите, как это", "С такими удобствами советы не нужны! Расскажите, как удобно слетать экономклассом?", – возмутились подписчицы.

Скриншот: Instagram Регины Тодоренко

Ведущая не ожидала такой волны возмущений. В ответ на все сообщения в комментариях она оставила ироничную фразу: "Начинаю снимать фильм "Что делать, чтобы летать бизнес-классом".

Скриншот: Instagram Регины Тодоренко

Интересно, что весной этого года Регина Тодоренко попала в скандал из-за высказываний о домашнем насилии. И тогда она сняла документальный фильм об этой социальной проблеме.

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