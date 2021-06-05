Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Накладные бедра и костюм Шакиры: два образа Лободы на премии МУЗ-ТВ, которые не поняли фанаты (фото)

Сегодня, 07:00

Певица победила в номинации "Лучшее женское видео"

Светлана Лобода на премии МУЗ-ТВ
Светлана Лобода на премии МУЗ-ТВ
Фото: instagram.com/lobodaofficial

Минувшим вечером состоялась церемония награждения премии "МУЗ-ТВ", куда Олю Бузову привезли в клетке. Светлана Лобода заставила говорить о себе и фанатов и хейтеров. На красной дорожке певица появилась в красном комбинезоне, который смутил некоторых ее поклонников, а на сцену она вышла в наряде как у Шакиры.

В своем Instagram-профиле LOBODA опубликовала видео, где продемонстрировала лук для премии. Его Светлана дополнила туфлями на каблуках, красными очками и шикарными кудрями.

, LOBODA (@lobodaofficial)

Фолловеры образ певицы не оценили. Не все, конечно. Есть и те, кому аутфит звезды пришелся по вкусу.

  • "Эти штуки на боках..."
  • "А что за накладки такие на боках"
  • "Не нравится образ... жаль"
  • "Она на себя со стороны хоть смотрела. Наряд отстой"
  • "Когда вы выходите на дорожку, по телу бегут мурашки"
Скриншот: instagram.com/lobodaofficial

Читайте также:
Светлана Лобода в мини-шортах навестила своих дочек на курорте (фото)

Скриншот: instagram.com/lobodaofficial

Второй образ Светланы, в котором она вышла на сцену, хотя и вызвал меньший ажиотаж среди ее фанов, но уж очень напоминает стиль Шакиры.

, – (@muztv)

Скриншот: instagram.com/muztv

Светлана Лобода, к слову, одержала победу в номинации "Лучшее женское видео". Ее конкурентками были Оля Бузова, Ани Лорак, Полина Гагарина, Клава Кока и Надя Дорофеева с клипом GORIT. Да, это то самое скандальное видео, где она танцует на Майдане.

Смотрите, кто блистал на красной дорожке Viva.Awards:

Ранее мы писали, что Светлана Лобода подала в суд на пластического хурурга.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Барских получил российскую награду, а LOBODA обделили - украинцы на RU.TV в Москве Голые кости: в Сети раскритиковали новые фото Лободы для обложки журнала Лазарев впервые прокомментировал ссору с Лободой и обвинил в ней других людей
МУЗ-ТВ Светлана Лобода
Реклама

Новости партнеров

Красавица "Настенька" уже не та! Корикову сгубил алкоголь
Красавица "Настенька" уже не та! Корикову сгубил алкоголь
Раскрыт главный признак перенесенного коронавируса
Раскрыт главный признак перенесенного коронавируса
В сети сравнили звезд в купальниках и вечерних платьях. Фото
В сети сравнили звезд в купальниках и вечерних платьях. Фото
Женя из «Сватов» выросла: как теперь выглядит актриса
Женя из «Сватов» выросла: как теперь выглядит актриса

Популярные статьи

Вчера, 17:46Психо

50 полeзных привычек, чтобы чувствовать себя хорошо

Вчера, 16:03Вкусно

Пирог "Зебра" – рецепт на кефире в духовке

Вчера, 13:50Вкусно

Кускус – калорийная каша. С чем и когда ее нужно есть без вреда для здоровья

Вчера, 13:22Психо

Лучше промолчать: ТОП-6 женских фраз, которые срочно нужно забыть

Вчера, 12:40Звездно

ТОП-5 неожиданных фактов об имениннице Анджелине Джоли. Такого вы точно не знали!

Вчера, 11:25Events

Когда День молодежи-2021 в Украине: дата и выходные

3 июняПсихо

Какие имена приносят успех – подсказка родителям

3 июняEvents

Когда Ивана Купала-2021: дата народного праздника

3 июняЗвездно

Узнаете Пугачеву и Киркорова на этом снимке? Появилось архивное фото пары на прогулке в Киеве

3 июняВкусно

3 рецепта оладий к завтраку и 7 правил, чтобы приготовить их идеально

3 июняEvents

3 июня: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

2 июняЗвездно

Почему внука Аллы Пугачевой в семье сравнивают с принцем Гарри – признание Кристины Орбакайте

2 июняФаново

День летнего солнцестояния-2021: дата самого длинного дня в году

2 июняМодно

68 лет назад короновали Елизавету II: как менялся стиль Ее Величества

2 июняПсихо

ТОП-7 советов, как улучшить свое психическое здоровье

2 июняВкусно

Экспресс-маринад для огурцов и салат с ними – 2 оригинальных рецепта

Новости партнеров

Ассия Ахат отмечает 56-летие: певица показала себя в купальнике
Ассия Ахат отмечает 56-летие: певица показала себя в купальнике
Что происходит с организмом, если съедать один огурец в день
Что происходит с организмом, если съедать один огурец в день
Кто он - секретный возлюбленный известной ведущей Аллы Мазур
Кто он - секретный возлюбленный известной ведущей Аллы Мазур
Стали известны подробности завещания принца Филиппа
Стали известны подробности завещания принца Филиппа
Главный признак перенесенного КОВИДа: может, и Вы уже болели?
Главный признак перенесенного КОВИДа: может, и Вы уже болели?
Пам’ятаєте цю дівчинку-модель? Тепер подивіться, що з нею стало
Пам’ятаєте цю дівчинку-модель? Тепер подивіться, що з нею стало
Ученые нашли способ, как подавлять КОВИД в организме человека
Ученые нашли способ, как подавлять КОВИД в организме человека
Спилися і бомжують: ось як живуть зірки 90-х
Спилися і бомжують: ось як живуть зірки 90-х

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять