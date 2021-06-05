Накладные бедра и костюм Шакиры: два образа Лободы на премии МУЗ-ТВ, которые не поняли фанаты (фото)

Певица победила в номинации "Лучшее женское видео"

Светлана Лобода на премии МУЗ-ТВ Фото: instagram.com/lobodaofficial

Минувшим вечером состоялась церемония награждения премии "МУЗ-ТВ", куда Олю Бузову привезли в клетке. Светлана Лобода заставила говорить о себе и фанатов и хейтеров. На красной дорожке певица появилась в красном комбинезоне, который смутил некоторых ее поклонников, а на сцену она вышла в наряде как у Шакиры.

В своем Instagram-профиле LOBODA опубликовала видео, где продемонстрировала лук для премии. Его Светлана дополнила туфлями на каблуках, красными очками и шикарными кудрями.

Фолловеры образ певицы не оценили. Не все, конечно. Есть и те, кому аутфит звезды пришелся по вкусу.

"Эти штуки на боках..."

"А что за накладки такие на боках"

"Не нравится образ... жаль"

"Она на себя со стороны хоть смотрела. Наряд отстой"

"Когда вы выходите на дорожку, по телу бегут мурашки"

Скриншот: instagram.com/lobodaofficial

Скриншот: instagram.com/lobodaofficial

Второй образ Светланы, в котором она вышла на сцену, хотя и вызвал меньший ажиотаж среди ее фанов, но уж очень напоминает стиль Шакиры.

Скриншот: instagram.com/muztv

Светлана Лобода, к слову, одержала победу в номинации "Лучшее женское видео". Ее конкурентками были Оля Бузова, Ани Лорак, Полина Гагарина, Клава Кока и Надя Дорофеева с клипом GORIT. Да, это то самое скандальное видео, где она танцует на Майдане.

Смотрите, кто блистал на красной дорожке Viva.Awards:

Ранее мы писали, что Светлана Лобода подала в суд на пластического хурурга.

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