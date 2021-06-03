Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Узнаете Пугачеву и Киркорова на этом снимке? Появилось архивное фото пары на прогулке в Киеве

Сегодня, 10:44

Алла Пугачева и Филипп Киркоров сыграли свадьбу в 1994 году. Они были вместе официально до 2005 года

Фото: instagram.com/alla_orfey, instagram.com/fkirkorov

Филипп Киркоров стал для Аллы Пугачевой четвертым мужем, роман с которым был одним из самых ярких в биографии Примадонны. Несмотря на то, что певица уже давно счастлива в браке с Максимом Галкиным, в Сети все еще появляются новые подробности об ее отношениях с Филиппом и архивные фото. Личный фотограф Примадонны Роман Родин опубликовал в Instagram уникальный кадр из прошлого, на котором экс-возлюбленные прогуливаются по улицам Киева.

"Продолжаем экскурс в историю. Это фото я снял когда-то в Киеве. Узнали этих двух звёзд? Надеюсь!" – подписал фотограф ранее неопубликованный снимок.

Алла Пугачева и Филипп Киркоров в Киеве
Алла Пугачева и Филипп Киркоров в Киеве
Фото: instagram.com/romanrodin1959/

Подписчикам снимок из прошлого понравился.

  • "Я даже помню когда это было"
  • "Любимые наши. Спасибо"
  • "Наши любимые АиФ"
  • "Лучшие"

Алла Пугачева и Филипп Киркоров прожили в браке 11 лет, но потом в жизни певицы появился Максим Галкин. Не так давно экс-домработница пары рассказала об этом любовном треугольнике. Она призналась, что Киркоров пытался спасти брак.

Алла Борисовна никак не комментирует брак с Филиппом , а наслаждается семейной жизнью с Максимом Галкиным.

Киркоров второй раз так и не женился. Причина, почему не удалось наладить личную жизнь после развода, проста – ему сложно решиться на новые отношения после полученного опыта.

"Не женился, потому что слишком велика планка. В моей жизни был лозунг: "Полюбить – так королеву, проиграть – так миллион". И королеву я любил, и миллионы проигрывал", – откровенно рассказала певец в одном из своих интервью.

Стоит отметить, что долгое время в Сети обсуждали ссору экс-супругов. Но совсем недавно Киркоров и Пугачева впервые появился на светском мероприятии и обменялись комплиментами.

Почему в СМИ ходили слухи о возможном разводе Аллы Пугачевой и Максима Галкина – смотрите сюжете:

Ранее друзья Филиппа Киркорова рассказали, как он переживал расставание с Аллой Пугачевой.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Почему внука Аллы Пугачевой в семье сравнивают с принцем Гарри - признание Кристины Орбакайте Как отец Филиппа Киркорова выглядел в молодости - певец показал архивное видео Дочь Пугачевой умилила Сеть своей искренностью на новом видео: Какая прелесть
Филипп Киркоров Алла Пугачева архивное фото
Реклама

Новости партнеров

Жена украинского футболиста взорвала Сеть горячим фото
Жена украинского футболиста взорвала Сеть горячим фото
Три рецепта полезных чипсов, которые понравятся детям
Три рецепта полезных чипсов, которые понравятся детям
Что известно о невестке Марченко: кто она и чем занимается?
Что известно о невестке Марченко: кто она и чем занимается?
В сети показали фото 65-летней Долиной без фотошопа
В сети показали фото 65-летней Долиной без фотошопа

Популярные статьи

Вчера, 14:57Фаново

День летнего солнцестояния-2021: дата самого длинного дня в году

Вчера, 12:36Модно

68 лет назад короновали Елизавету II: как менялся стиль Ее Величества

Вчера, 11:04Психо

ТОП-7 советов, как улучшить свое психическое здоровье

Вчера, 07:01Вкусно

Творожный завтрак – быстрые рецепты запеканки, суфле и сырников

1 июняВкусно

Какой вы овощ по гороскопу – 12 ответов для каждого знака зодиака

1 июняЗвездно

Дочь Пугачевой умилила Сеть своей искренностью на новом видео: Какая прелесть

1 июняПсихо

Пять правильных привычек для улучшения работы мозга

1 июняВкусно

Что приготовить на ужин из фарша – 5 рецептов из разных стран

1 июняФаново

День защиты детей: красивые поздравления и стихи

1 июняЗвездно

Андрей Данилко после слухов о тяжелой болезни пришел к могиле Виктюка во Львове

1 июняПсихо

Гороскоп на сегодня 1 июня для всех знаков зодиака: Стрельцы, терпения вам!

1 июняЗвездно

Тарзан поразил Сеть необычным подарком для Наташи Королевой: Какая красота

31 маяПсихо

Что не нужно женщине обсуждать с мужчиной: три запретные темы

31 маяEvents

Ретроградные планеты-2021: точные даты и как они повлияют на нашу жизнь

31 маяЗвездно

Это медаль на моем теле: Анастасия Приходько объяснила, почему обвисшая грудь красивее "идеальной"

31 маяВкусно

Как вернуть свежесть лавашу и 10 рецептов с ним

Новости партнеров

Олег Винник с женой и ребенком произвел фурор на публику. Фото
Олег Винник с женой и ребенком произвел фурор на публику. Фото
Как поставить на место ребенка, который вас не уважает
Как поставить на место ребенка, который вас не уважает
Что помогло Бабкиной пережить многочисленные измены мужа
Что помогло Бабкиной пережить многочисленные измены мужа
Семь признаков того, что у вас хроническое воспаление в организме
Семь признаков того, что у вас хроническое воспаление в организме
В Сети показали особняк Лободы под Киевом за 12 млн
В Сети показали особняк Лободы под Киевом за 12 млн
Андрей Макаревич потрясен поездкой в Западную Украину
Андрей Макаревич потрясен поездкой в Западную Украину
Лорак сообщила поклонникам приятную новость
Лорак сообщила поклонникам приятную новость
Эти продукты - спасение для вашей щитовидки
Эти продукты - спасение для вашей щитовидки

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять