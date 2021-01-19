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Литва закрыла границы для Филиппа Киркорова из-за Крыма

Сегодня, 18:49

Российскому певцу запретили въезд на территорию Литвы сроком на 5 лет

Филипп Киркоров, который недавно высказался об отношениях Украины и России, стал персоной нон грата в Литве. Пересекать границы этой страны российскому певцу запретили из-за того, что он посещал оккупированный Российской Федераций Крым.

По просьбе литовского Министерства иностранных дел Филиппа Киркорова внесли в список персон нон грата. Запрет на въезд певца в Литву вступает в силу с 19 января и будет действовать в течение следующих пяти лет. Об этом сообщает "Интерфакс".

Филипп Киркоров
Филипп Киркоров
Фото: instagram.com/fkirkorov

"Исполнителей, которые публично оправдывают оккупацию Крыма, не нужно терпеть ни в одной демократической стране. Наша позиция в отношении таких исполнителей однозначна, поэтому сомнений относительно внесения Киркорова в список нежелательных в Литве лиц не возникло", – заявила глава МВД Литвы Агне Билотайте.

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Накануне министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что Киркоров своими неоднократными посещениями Крыма "сознательно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины и таким образом незаконно оправдывал агрессивные действия Российской Федерации".

Ранее Филипп Киркоров попал в громкий скандал с Олей Поляковой.

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