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Пугачева отписалась от Киркорова в Instagram. Из-за Навального?

Сегодня, 18:52

Филипп Киркоров призывал не участвовать в протестных акциях 23 января в России

Алла Борисовна отписалась в Instagram от своего бывшего супруга Филиппа Киркорова, которому запретили въезд в Литву из-за Крыма. Вероятно, причиной отписки стало то, что накануне певец высказывался против акций, которые сегодня, 23 января, проходят в РФ.

Сама Пугачева поддержала оппозиционера Алексея Навального и подписалась на его профиль в Instagram. Киркоров же ранее опубликовал в Instagram пост, в котором призвал сплотиться с "лидером" и "не раскачивать лодку".

Скриншот: instagram.com/alla_orfey

"Предлагаю всем "обнулиться"! Блогерам и другим "новичкам" предлагаю закончить играть в серьезные игры... Кажется, у нас уже был один "немецкий" пациент в истории, все помнят, к чему это привело", – написал певец.

Скриншот: instagram.com/fkirkorov

Ранее сообщалось, что Филипп Киркоров будет судиться с Литвой из-за запрета на въезд.

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