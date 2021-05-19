ТОП-5 самых сексуальных образов первого полуфинала Евровидения-2021
Больше других откровенничали Кипр, Израиль и Хорватия.
Вчера вечером после двухлетнего перерыва масштабный музыкальный конкурс вновь собрал у экранов жителей Европы. В первом полуфинале выступили представители 16 стран, но лишь 10 из них еще раз выйдут на сцену "Евровидения-2021".
Как обычно, участники удивляли не только вокальными талантами, но и яркими костюмами. Самые провокационные и пикантные мы объединили в этой подборке. Смотрим вместе на горячие образы первого полуфинала "Евровидения".
На родине Элены разгорелся настоящий скандал из-за песни El Diablo, которую она якобы посвятила дьяволу. Местная церковь требовала "не богохульствовать" и "сменить композицию", пока не поздно. Но это они еще образ не видели, который Цагрину подобрала для выступления. Чертовски сексуально, так сказать.
В отличии от киприотки, хорватская исполнительница решила порадовать не только зрителей мужского пола. Поэтому сама нарядилась в костюм с обнаженными ягодицами и своему балету заказала похожие.
Соблазнительными вырезами и полупрозрачными тканями взяла и участница "Евровидения" от Азербайджана. Она предпочла черный бархат серебру, которое выбрали конкурентки. "Попытайся устоять" поет Efendi, и спорить с ней действительно сложно.
Карантинные ограничения не позволили Montaigne выступить на сцене европейского конкурса, поэтому в эфире показали запись ее номера. Она надела волнующий латексный костюм, но снизила градус сексуальности яркой прической. Необычно, вот только песню зрители не оценили.
Израильская конкурсантка сменила за номер два наряда. Первый, вполне скромный, с нее сорвали танцоры. Звезда осталась в костюме, будто сшитом из ее же косичек... В общем, описать сложно. Лучше увидеть.
Также смотрите, как украинская группа Go_A зажгла сцену "Евровидения-2021".
Все подробности в спецтеме Eurovision: Rotterdam 2021
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