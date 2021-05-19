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ТОП-5 самых сексуальных образов первого полуфинала Евровидения-2021

Сегодня, 12:55

Больше других откровенничали Кипр, Израиль и Хорватия.

Фото: eurovision.tv

Вчера вечером после двухлетнего перерыва масштабный музыкальный конкурс вновь собрал у экранов жителей Европы. В первом полуфинале выступили представители 16 стран, но лишь 10 из них еще раз выйдут на сцену "Евровидения-2021".

Как обычно, участники удивляли не только вокальными талантами, но и яркими костюмами. Самые провокационные и пикантные мы объединили в этой подборке. Смотрим вместе на горячие образы первого полуфинала "Евровидения".

Элена Цагрину, Кипр

На родине Элены разгорелся настоящий скандал из-за песни El Diablo, которую она якобы посвятила дьяволу. Местная церковь требовала "не богохульствовать" и "сменить композицию", пока не поздно. Но это они еще образ не видели, который Цагрину подобрала для выступления. Чертовски сексуально, так сказать.

Фото: eurovision.tv

Albina, Хорватия

В отличии от киприотки, хорватская исполнительница решила порадовать не только зрителей мужского пола. Поэтому сама нарядилась в костюм с обнаженными ягодицами и своему балету заказала похожие.

Фото: eurovision.tv
Фото: eurovision.tv

Efendi, Азербайджан

Соблазнительными вырезами и полупрозрачными тканями взяла и участница "Евровидения" от Азербайджана. Она предпочла черный бархат серебру, которое выбрали конкурентки. "Попытайся устоять" поет Efendi, и спорить с ней действительно сложно.

Фото: eurovision.tv

Montaigne, Австралия

Карантинные ограничения не позволили Montaigne выступить на сцене европейского конкурса, поэтому в эфире показали запись ее номера. Она надела волнующий латексный костюм, но снизила градус сексуальности яркой прической. Необычно, вот только песню зрители не оценили.

Фото: eurovision.tv

Эден Алене, Израиль

Израильская конкурсантка сменила за номер два наряда. Первый, вполне скромный, с нее сорвали танцоры. Звезда осталась в костюме, будто сшитом из ее же косичек... В общем, описать сложно. Лучше увидеть.

Фото: instagram.com/eden_alene

Также смотрите, как украинская группа Go_A зажгла сцену "Евровидения-2021".

Все подробности в спецтеме Eurovision: Rotterdam 2021

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