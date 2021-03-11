Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Беларусь не сможет выступить на "Евровидении" с нынешней песней. Есть угроза дисквалификации

Сегодня, 17:41

Организаторы конкурса считают, что песня группы "Галасы ЗМеста" имеет политический подтекст

Песня новых представителей Беларуси на "Евровидении" – группы "Галасы ЗМеста" – "Я научу тебя" была отклонена организаторами конкурса. Об этом сообщается на официальной странице "Евровидения" в Facebook.

В заявлении Европейского вещательного союза говорится, что песня имеет "политический подтекст" и должна быть переделана в соответствии с правилами или вовсе заменена.

"В рамках обычной процедуры для всех песен, представленных для участия в конкурсе, EBU внимательно изучил композицию белорусской группы "Галасы ЗMeста" – "Я научу тебя", чтобы убедиться, что она соответствует правилам конкурса. Был сделан вывод, что песня ставит под сомнение неполитический характер конкурса", – говорится в сообщении.

Скриншот: Facebook

Также сообщается, что невыполнение требований ЕВС может привести к дисквалификации Беларуси.

Напомним, 9 марта, Белтелерадиокомпания заявила, что Беларусь на конкурсе "Евровидение-2021" представит группа "Галасы ЗМеста" с песней "Я научу тебя". В составе коллектива – бывшие участники КВН. Группа активно поддерживает политический режим Александра Лукашенко и выступает против протестов в Беларуси, которые начались еще в конце лета прошлого года.

Ранее Беларусь на "Евровидении" должна была представить группа VAL, однако ее отстранили от участия из-за критики в адрес власти.

Напомним, что "Евровидение" состоится 18, 20 и 22 мая. Мы уже рассказали о том, как пройдет мероприятие в условиях пандемии.

Все подробности в спецтеме Eurovision: Rotterdam 2021

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Представителей Украины на "Евровидении" обвинили в эксплуатации птицы из Красной книги "Стыдно за свою страну": в Сети раскритиковали финальную версию песни Go_A для "Евровидения" Go_A представили обновленный "Шум" для "Евровидения-2021": что изменилось
Евровидение Евровидение 2021
Реклама

Новости партнеров

Белорусские картофельные оладьи: язык можно проглотить
Белорусские картофельные оладьи: язык можно проглотить
Если лень идти за хлебом. Как приготовить лепешки на кефире
Если лень идти за хлебом. Как приготовить лепешки на кефире
Знаки зодиака, которые никогда не должны быть вместе
Знаки зодиака, которые никогда не должны быть вместе
Из творога и печенья. Рецепт быстрого торта без выпекания
Из творога и печенья. Рецепт быстрого торта без выпекания

Популярные статьи

Сегодня, 16:11Модно

Как чистить серебро: полезные советы

Сегодня, 05:49Психо

Гороскоп на сегодня 11 марта: Козерогу нужно завершить все свои дела, а Водолея ждет успешный день

Вчера, 17:58Вкусно

Как правильно тушить капусту: 5 рецептов

Вчера, 14:29Звездно

Тяжело говорит и дышит: новые подробности о состоянии Григория Чапкиса

Вчера, 13:30Звездно

Дочь Оли Поляковой госпитализировали

Вчера, 10:26Вкусно

Постные блины на минеральной воде: 3 рецепта на Масленицу

Вчера, 08:36Звездно

Экс-жену Андрея Богдана поймали с другим мужчиной, но это не Холостяк (фото)

Вчера, 05:47Психо

Гороскоп на сегодня 10 марта: Девам нужно стать уверенными в себе, а Рыбам – применять творческий подход в работе

9 мартаЗвездно

В Букингемском дворце отреагировали на интервью Гарри и Меган – официальное заявление

9 мартаЗвездно

Сергей Притула уходит из украинского шоу, которое финансирует Россия

9 мартаВкусно

Как приготовить спаржу: 5 рецептов вкусных весенних блюд

9 мартаЗвездно

Российская группа Little Big после отказа от "Евровидения" загремела в скандал из-за плагиата

9 мартаЗвездно

Сын Чапкиса опубликовал новое видео с отцом: "Господи, помоги ему"

9 мартаЗвездно

Андрей Данилко выдал интимный секрет Ирины Билык

9 мартаЗвездно

Елена Зеленская в трендовом пальто пришла с цветами к памятнику Шевченко (фото)

9 мартаПсихо

Гороскоп на сегодня 9 марта: Рака ждут неожиданности, а Львы будут полны энергии

Новости партнеров

Новое открытие: пчелы против КОВИД. Вот это поворот!
Новое открытие: пчелы против КОВИД. Вот это поворот!
Жасмин Тукс опубликовала абсолютно обнаженные фото
Жасмин Тукс опубликовала абсолютно обнаженные фото
Готовится 15 минут. Рецепт сочной буженины
Готовится 15 минут. Рецепт сочной буженины
Камалия поставила на место Полякову
Камалия поставила на место Полякову
Что известно о национальности Малышевой: кто её родители
Что известно о национальности Малышевой: кто её родители
Злата Огневич стала жертвой мошенника и "попала" на деньги
Злата Огневич стала жертвой мошенника и "попала" на деньги
Эктор Хименес-Браво отпраздновал день рождения в кругу семьи
Эктор Хименес-Браво отпраздновал день рождения в кругу семьи
Найстрашнішу орхідею в світі знайшли на Мадагаскарі
Найстрашнішу орхідею в світі знайшли на Мадагаскарі

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять