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Представителей Украины на "Евровидении" обвинили в эксплуатации птицы из Красной книги

Сегодня, 13:29

Go_A сняла в своем клипе уникальную птицу

Группу Go_A, которая представит Украину на конкурсе "Евровидение 2021", обвинили в жестоком обращении и эксплуатации птицы из Красной книги Украины.

Представителя исчезающего вида "курганник" группа сняла в своем клипе на песню ШУМ, с которой они будут выступать на конкурсе. На то, что птица уникальна и держится в неволе обратила внимание общественная организация UAnimals.

"По непонятным причинам привлекать внимание европейцев авторы видео решили не только творческими способностями музыкантов, но и эксплуатацией птицы. Такой подход сам по себе является пережитком прошлого", – говорится на официальной странице UAnimals в Facebook.

Go_A
Go_A
Фото: Скриншот из YouTube

По словам защитников прав животных, сразу несколько независимых орнитологов, просмотрев видео, подтвердили UAnimals, что в клипе сняли не обычную птицу, а представителя вида "курганник" (на укр. "канюк степовий" – Ред.), который в Украине находится под угрозой исчезновения. В середине прошлого века численность этого вида на нашей территории настолько уменьшилось, что его даже считали пропавшим. Сейчас курганник понемногу возрождается. Птица занесена в Красную книгу Украины.

"Также орнитологи заметили на видео, что у птицы имеются опутенки (ремешки – Ред.). Это характерно для птиц, которых долгое время удерживают в неволе. И поведение птицы свидетельствует о том, что он из неволи", – говорят UAnimals.

Скриншот: Facebook

Напомним, в Сети раскритиковали финальную версию песни Go_A для "Евровидения".

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