Евгений Ковтуненко о вылете из "Холостячки": "Все бесполезно, если нет внутренней химии"

Юрист поделился впечатлениями об участии в шоу

В седьмом выпуске реалити "Холостячка" проект покинул юрист Евгений Ковтуненко. Несмотря на то, что Ксения Мишина не раз говорила, что они с мужчиной "на одной волне", она все же не смогла ответить ему взаимностью.

В своем Instagram Евгений Ковтуненко рассказал об участии и вылете из "Холостячки", а также поблагодарил всех, включая Ксению и участников, за такой опыт.

"Это не просто шоу, это шанс, это вызов, это глубокое испытание. Это глубинное познание себя: в любви, в дружбе, в балансе со своими эмоциями и с самим собой. Для меня переломным моментом стало осознание. Осознание того, что ты никак не можешь повлиять на чувства другого человека. Ни целеустремленность, ни деньги, ни отожмись ты хоть тысячу раз на одном мизинце, ни выпрыгни ты хоть из трусов – это все бесполезно, если нет внутренней химии. Вы даже можете быть, вроде как, "на одной волне", но, как оказалось, встать на эту волну на разных лайнапах", – пишет Евгений.

Евгений Ковтуненко Фото: instagram.com/kov2nenko



Евгений также добавил, что на проекте он был "честным и искренним" и сейчас он переживает новый этап в жизни.

"Я открыт ко всему новому. К новым отношениям, новым проектам, новому себе! Хочу найти свою любовь и создать семью о которой я так давно мечтаю. Хочу делать только то, что мне в кайф. Хочу быть счастливым и проживать свою жизнь в удовольствии на максимум! Хочу помогать людям и нести добро", – делится Ковтуненко.

Напомним, уже после завершения съемок проекта Ксению и Евгения заметили поклонники и тайно сделали фото. Мишина прокомментировала совместный снимок с Ковтуненко.

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