"Холостячка": кто покинул шоу в седьмом выпуске

Узнайте, кого Ксения Мишина отправила домой

Все страсти и подробности этого выпуска мы уже рассказали в нашем материале, а теперь предлагаем узнать, как прошла церемония роз, и кто покинул проект в седьмом эпизоде.

Фото: скриншот видео

Проект на этой неделе мог покинуть Андрей Рыбак. Объясняем, почему.

В этом выпуске парни были очень откровенными. Показали, где и как они живут, рассказали о своих чувствах.

"Я люблю тебя, Ксения Мишина", – сказал Андрей Рыбак.

Но есть одно "но". Оказалось, что еще до своего участия в шоу Андрей общался с девушкой. В отношениях они не состояли, но Андрей ей пообещал, что идет на проект "как на работу" и "не влюбится в Ксению и обязательно уйдет до финала".

Перед церемонией роз Андрей еще раз признался Ксюше в своих чувствах, и ему удалось переубедить холостячку.

Фото: скриншот видео

А проект покинул Евгений Ковтуненко. Ксения объяснила, что у нее не возникли чувства к нему.

Фото: скриншот видео

Ранее Ксения Мишина прокомментировала "слив" победителя "Холостячки".

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