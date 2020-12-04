Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"Холостячка": кто покинул шоу в седьмом выпуске

Вчера, 23:38

Узнайте, кого Ксения Мишина отправила домой

Все страсти и подробности этого выпуска мы уже рассказали в нашем материале, а теперь предлагаем узнать, как прошла церемония роз, и кто покинул проект в седьмом эпизоде.

Фото: скриншот видео

Проект на этой неделе мог покинуть Андрей Рыбак. Объясняем, почему.

В этом выпуске парни были очень откровенными. Показали, где и как они живут, рассказали о своих чувствах.

"Я люблю тебя, Ксения Мишина", – сказал Андрей Рыбак.

Но есть одно "но". Оказалось, что еще до своего участия в шоу Андрей общался с девушкой. В отношениях они не состояли, но Андрей ей пообещал, что идет на проект "как на работу" и "не влюбится в Ксению и обязательно уйдет до финала".

Перед церемонией роз Андрей еще раз признался Ксюше в своих чувствах, и ему удалось переубедить холостячку.

Фото: скриншот видео

А проект покинул Евгений Ковтуненко. Ксения объяснила, что у нее не возникли чувства к нему.

Фото: скриншот видео

Ранее Ксения Мишина прокомментировала "слив" победителя "Холостячки".

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Ксения Мишина прокомментировала «слив» в Сеть победителя «Холостячки» «Холостячка» Ксения Мишина о Саше Эллерте: «Когда были вместе, забывала обо всем» Второй поцелуй и прыжок с парашютом: как прошел шестой выпуск «Холостячки»
Ксения Мишина Холостячка Холостячка 2020
Реклама

Новости партнеров

Самая красивая женщина мира по версии мужчин: кто она?
Самая красивая женщина мира по версии мужчин: кто она?
Дилетта Леотта – главная звезда итальянского футбола
Дилетта Леотта – главная звезда итальянского футбола
Квашеная капуста на зиму. Действительно ли она полезна
Квашеная капуста на зиму. Действительно ли она полезна
Паштет із сардин з маслом: рецепт від Євгена Клопотенка
Паштет із сардин з маслом: рецепт від Євгена Клопотенка

Популярные статьи

Вчера, 14:40Шоу-бизнес

Ксения Мишина прокомментировала "слив" в Сеть победителя "Холостячки"

Вчера, 14:02Events

Выходные на Новый год-2021 в Украине: сколько отдыхаем на праздники

Вчера, 11:38Events

Введение во храм Пресвятой Богородицы: лучшие поздравления, открытки, картинки и стихи

Вчера, 11:18Fun

Введение во храм Пресвятой Богородицы-2020: что ни в коем случае нельзя делать

Вчера, 10:22Психология

Как писать письмо Деду Морозу: полезные советы и адреса

Вчера, 05:05Events

4 декабря: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

3 декабряШоу-бизнес

"Холостячка" Ксения Мишина о Саше Эллерте: "Когда были вместе, забывала обо всем"

3 декабряFun

Украинка похвасталась "самыми большими скулами в мире" (фото)

3 декабряFood

Как правильно варить свеклу, чтобы сохранить витамины

3 декабряШоу-бизнес

Передозировка "Виагрой": 73-летнего Бари Алибасова госпитализировали

3 декабряEvents

Новый, 2021 год: чей это год по восточному гороскопу

3 декабряПсихология

Гороскоп на сегодня 3 декабря: Тельца невозможно будет переслушать, а Близнецов все раздражает

2 декабряFood

Что приготовить из нута: ТОП-5 рецептов вкусных и полезных блюд

2 декабряАфиша

"Отыграть назад": 5 причин, почему все помешались на сериале с Николь Кидман и Хью Грантом

2 декабряШоу-бизнес

Скандальный российский блогер провел прямой эфир с мертвой девушкой (видео 18+)

2 декабряШоу-бизнес

"Не мог вкладывать": Геннадий Попенко назвал причину расставания со Светланой Лободой

Новости партнеров

Несподівані рецепти картопляних дерунів
Несподівані рецепти картопляних дерунів
"Холостячка" 7 выпуск: кто сегодня уйдет из шоу (фото, видео)
"Холостячка" 7 выпуск: кто сегодня уйдет из шоу (фото, видео)
Хотите вкусных котлет и не хочется стоять у плиты – готовьте так
Хотите вкусных котлет и не хочется стоять у плиты – готовьте так
Торт "Дамські пальчики": як приготувати неймовірний смаколик
Торт "Дамські пальчики": як приготувати неймовірний смаколик
Кто получит все богатства умершего Романа Виктюка
Кто получит все богатства умершего Романа Виктюка
Українська Кардашьян докотилася до прибиральниці: відвертий образ
Українська Кардашьян докотилася до прибиральниці: відвертий образ
Жена лидера «Шахтера» показала себя в соблазнительном бикини
Жена лидера «Шахтера» показала себя в соблазнительном бикини
Ідеальний сніданок: як приготувати гарячі супербутерброди
Ідеальний сніданок: як приготувати гарячі супербутерброди

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять