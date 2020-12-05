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Александр Эллерт из "Холостячки" рассказал, сколько он зарабатывает

Сегодня, 08:30

Эллерт работает сценаристом и ведущим мероприятий

Прошел седьмой выпуск шоу "Холостячка", и уже известно, кто покинул проект. В течение нового эпизода шоу участники еще больше раскрывались в разговорах с Ксенией Мишиной. А Александр Эллерт и вовсе рассекретил свой месячный доход.

Александр работает сценаристом и ведущим мероприятий.

"Пять-шесть мероприятий в месяц – это 100%. Одно мероприятие – 1500 долларов, плюс – работа сценариста в "Квартале 95", – рассказал Эллерт.

То есть можно предположить, что Эллерт зарабатывает более 9000 тысяч долларов в месяц – около 252 тысяч гривен.

Александр Эллерт, Ксения Мишина
Александр Эллерт, Ксения Мишина
Фото: пресс-служба СТБ, instagram.com/holostyakstb

Парень хотел узнать у Ксюши, сколько она тратит в месяц на себя, чтобы понять, сможет ли он обеспечить ее. В ответ на это актриса сказала, что она тоже работает, и на ней лежит большая ответственность.

"Я полностью обеспечиваю свою маму. Ребенок, няня. Мне очень хочется, чтобы у моего сына все было. И я люблю радовать его, себя и маму. Наверное, я поэтому до сих пор не купила себе таунхаус", – смеется Мишина.

Позже Эллерт добавил: "Я решил рассказать Ксюше, что не зарабатываю заоблачные суммы, чтобы она понимала, на что может рассчитывать".

Ранее мы поделились всеми подробностями седьмого выпуска шоу.

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