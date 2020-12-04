Ксения Мишина прокомментировала "слив" в Сеть победителя "Холостячки"

В фан-группах шоу появилось фото Ксении с одним из участников

До финала романтического реалити "Холостячка" остается всего пару недель. 18 декабря мы узнаем, кто стал победителем шоу. Однако в Сети уже давно появились предположения о том, кто завоевал сердце Ксении Мишиной. Один из вариантов – Евгений Ковтуненко. Актриса опровергла слухи.

Ксения Мишина и Евгений Ковтуненко Фото: instagram.com/holostyakstb, пресс-служба

В интервью YouTube-программе "Ходят слухи" Ксения прокомментировала фото, которое слили в Сеть фанаты шоу. На снимке Ксения позирует вместе с Евгением Ковтуненко. Тогда парочку заметили после съемок шоу "Танці з зірками", где Ксения в одном из выпусков была приглашенной судьей.

"Да, Женя приезжал ко мне. Подарил букет цветов. Я без понятия, кто сделал это фото. Оно появилось в какой-то фан-группе, а их очень много", – рассказала Мишина в интервью.

Фото: соцсети

Ранее Ксения Мишина рассказала, что она думает о четырех участниках шоу "Холостячка".

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