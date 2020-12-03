"Холостячка" Ксения Мишина о Саше Эллерте: "Когда были вместе, забывала обо всем"

Актриса рассказала о том, как относится к каждому из оставшихся участников проекта

За отношениями актрисы Ксении Мишиной на проекте "Холостячка" сейчас следят тысячи украинцев. Пока еще никто не знает, кто стал победителем реалити и получил ключик от сердца Мишиной.

Многие в Сети предполагают, что счастливчиком стал Александр Эллерт. Но это лишь слухи и правды мы не знаем. А пока Ксения в интервью Рамине Эсхакзай на YouTube-канале "Ходят слухи" рассказала о том, что она думает о каждом из оставшихся парней на проекте. Напомним, участников осталось всего четверо: Александр Эллерт, Андрей Рыбак, Евгений Ковтуненко и Алексей Тригубенко.

Александр Эллерт

"Это человек, к которому у меня возникли чувства. Он обладает потрясающим чувством юмора, мне с ним безумно интересно, он очень чувственный. Я ощущала невероятное влечение и симбиоз. Когда мы были вместе, я забывала о том, что вообще происходит вокруг", – призналась Мишина

Фото: пресс-служба СТБ

Андрей Рыбак

"Андрей также обладает потрясающим чувством юмора. Он очень мужественный, но в то же время в нем присутствует некая нежность. Он одновременно может быть очень жестким мужчиной и слабым рядом с женщиной. Это важно, когда мужчина может проявлять слабость", – заявила актриса.

Фото: пресс-служба СТБ

Евгений Ковтуненко

"Мы с ним очень энергетически похожи. У нас много общих интересов. Он – состоявшийся, состоятельный, осознанный и с сформировавшимся четким "я". Взрослый, зрелый мужчина, с которым я чувствовала некую безопасность", – рассказала Ксения.

Фото: пресс-служба СТБ

Алексей Тригубенко

"Алексей это стабильность, семья, мужчина, в котором я ни разу не сомневалась на протяжении всего проекта", – призналась актриса.

Фото: пресс-служба СТБ

Ранее мы рассказывали, как прошел шестой выпуск "Холостячки".

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