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Неожиданные откровения и новый поцелуй: как прошел седьмой выпуск "Холостячки"

Вчера, 23:30

Узнайте все самые интересные подробности нового эпизода

Недавно Ксения Мишина прокомментировала "слив" фото победителя "Холостячки". Но его имя пока мы еще не знаем и предлагаем узнать, как прошел седьмой выпуск романтического реалити. И он получился настолько насыщенным, что мы сами обалдели! Тут и катание на вездеходе, личные вопросы, третий поцелуй на проекте, квартиры участников и неожиданная правда про Андрея Рыбака.

Устраивайтесь поудобнее, а мы сейчас расскажем все самые интересные подробности нового эпизода. Коротко о главном.

Беседка откровений

Начался выпуск с откровений. Парням и Ксюше предложили устроить такой челлендж: можно было задать любой вопрос любому участнику или Ксюше абсолютно анонимно. Выяснилось, что Александр Эллерт не очень любит разговоры о личном на публику, а Алексей Тригубенко признался, что будет бороться за Мишину, даже если не победит. А вот Андрей Рыбак тоже сделал признание – он продолжит дружить с Сашей Эллертом в случае своего проигрыша в шоу. Но это не главное признание Андрея в этом выпуске. Дальше – больше, и вы будете в шоке. Но об этом позже.

Скриншот: соцсети

Холостяцкая берлога

Фишка нового выпуска в том, что все парни показали свои "холостяцкие берлоги", чтобы показать себя Мишиной с другой стороны. По задумке шоу у каждого из участников было мини-свидание с Ксенией, а потом каждый из претендентов на руку и сердце Мишиной показывал ей свои апартаменты.

Квартира Александра Эллерта

С Сашей Эллертом Ксения сначала покаталась на большом вездеходе – неплохая доза экстрима. А потом они пришли к нему домой. Главные атрибуты берлоги Саши-холостяка: игровая приставка и… пустой холодильник. Пара поужинала, поиграла в приставку, а потом просто сидели на диване, говорили о жизни и целовались.

Фото: скриншот видео

Квартира Евгения Ковтуненко

Женя признался, что редко водит домой своих пассий. Туда приглашает только самых близких. Книги по бизнесу, мольберт, гитара, синтезатор и большая черная стена, чтобы писать на ней мелом планы на жизнь – примерно так выглядит квартира юриста и бизнесмена Евгения.

С Ксенией они поужинали, а затем отправились в ресторан Жени, которым он владеет.

Фото: скриншот видео

Квартира Алексея Тригубенко

Леша решил устроить Ксюше праздник шопинга. Они встретились в большом торговом центре, где парень предложил холостячке выбрать все, что она захочет. Ксении было немного неловко принимать такой щедрый подарок от Алексея, но он настаивал. В итоге парень купил Мишиной стильный пиджак и кроссовки.

Потом они поехали домой к Алексею, мило болтали и…поцелуй! Юху! Это третий поцелуй на проекте (первый был с Эллертом, второй – с Рыбаком).

"Леша – это единственный участник, в котором я никогда не сомневалась и не рассматривала его в качестве кандидата на вылет из шоу", – рассказала Ксения.

Фото: скриншот видео

Детектор любви

Ксения давно не могла понять, что к ней чувствует Андрей Рыбак. Вроде бы поцелуй был, чувства есть, но насколько все это искренне? Мишина решила провести необычный эксперимент – проверку на тепловизоре. Как все было: вместе с Андреем они расположились в комнате друг напротив друга, к ним подключили датчики в области сердца. Эти датчики регистрировали все изменения температуры тела Андрея и Ксюши во время их разговора и телесного контакта (объятия, прикосновения).

Андрею эта задумка не понравилось. По словам парня, он почувствовал себя подопытным кроликом.

Во время разговора Ксюши и Андрея рядом с ними сидел физиолог, который фиксировал показатели температуры пары, их сердцебиение, которые расскажут – как наши герои реагируют друг на друга.

Фото: скриншот видео

Радиоэфир и квартира Андрея Рыбака

Свидание с Ксюшей Андрей решил устроить на своей работе – на одной из украинских радиостанций. Там парень чувствовал себя как рыба в воде, много шутил и впечатлил Ксению своим талантом радиоведущего. Это очень понравилось нашей холостячке, она увидела Андрея с новой стороны.

Фото: скриншот видео

Неприятная правда об Андрее

Как говорится, ничего не предвещало беды. Сначала Андрей и Ксения мило разгадывали кроссворды и общались, но потом парень решил кое в чем признаться. Он успел влюбиться в Ксюшу и рассказал ей о своих чувствах. Но тут есть одно "но". Оказалось, что еще до своего участия в шоу Андрей общался с девушкой. В отношениях они не состояли, но Андрей ей пообещал, что идет на проект "как на работу" и "не влюбится в Ксению и обязательно уйдет до финала".

Фото: скриншот видео

"Есть девушка…У нас нет отношений, но перед проектом мне казалось, что я, наверное, был влюблен в нее. Я говорил ей, что, когда я вернусь, мы с ней будем вместе. У меня не получилось сдержать обещание. Я обманул ее в том, что я не полюблю тебя. Она хорошая и не заслуживает вранья, как и ты", – сказал Андрей Ксюше.

Ну это же шок-контент! Ксюша была в шоке и сразу же решила покинуть квартиру Андрея после этого признания.

Узнайте в еще одном нашем материале, как прошла церемония роз и покинул ли Андрей Рыбак проект.

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