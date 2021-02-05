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"Это никакая не жертва": жена Александра Скичко о переезде с мужем в Черкассы

Сегодня, 11:37

Елизавета Юрушева призналась, что дети в восторге от города

После переезда главы Черкасской ОГА Александра Скичко и его супруги в Черкассы, жизнь супругов изменилась. Но по словам супруги бывшего шоумена, Елизаветы Юрушевой, для нее смена города вовсе не была жертвой.

На своей странице в Instagram Елизавета разместила совместную фотографию с Александром и поделилась, как она сама отнеслась к этому событию.

"Когда мы узнали, что Саша теперь будет жить в Черкассах, мы даже не обсуждали мой переезд с детьми, это было само собой разумеющимся. Саша никогда ничего не просил, мы просто вместе смотрим в одном направлении и понимаем, что будет хорошо для нашей семьи и друг для друга", – написала Елизавета.

Александр и Елизавета Скичко
Александр и Елизавета Скичко
Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva

Елизавета отметила, что для нее это не жертва, а желание быть с мужем, а также чтобы дети были с отцом. При этом полностью переехать в Черкассы она не может – у Елизаветы есть обязательства в Киеве, включая работу и проекты.

"Я рада этому опыту, потому что у меня есть возможность попробовать что-то новое, познакомиться с новыми людьми, вдохновиться. Дети вообще в восторге. Для них Черкассы – это что-то новое и интересное", – написала Елизавета.

Но главная причина жить на два города у супруги Александра лишь одна.

"Я просто безумно люблю этого человека и не представлю свою жизнь без него!", – призналась Елизавета.

Ранее супруга Александра Скичко призналась, что шоумен зависит от нее финансово.

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