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Татьяна Песик рассказала о сложных отношениях с матерью и тяжелой работе в селе

Сегодня, 12:15

Артистка призналась, что раньше больше ладила с отцом

Украинская юмористка и актриса "Женского квартала" Татьяна Песик, которая рассказала о личной жизни, призналась, что в детстве и юности у нее были не лучшие отношения с родителями. Они не поддерживали ее увлечение юмором, а также Таня не всегда находила общий язык с матерью.

Таня родилась и росла в Тернополе, ее родители были простыми рабочими: мама повар, а отец работал в ЖЭКе. Семья жила скромно, и Песик не могла похвастаться разнообразием одежды или поездкой на море. Мать часто забирала Таню помогать бабушке в селе.

"Класса с третьего я уже работала в селе. Да, как взрослый человек. Доила корову, водила ее на пастбище, работала в огороде. Иногда плакала, что у меня нет детства", – вспомнила Песик в интервью "Зірковому шляху" на телеканале "Украина".

Татьяна Песик
Татьяна Песик
Фото: instagram.com/tanet_vip

И еще с большей болью Таня вспоминает свои летние каникулы накануне 11-го класса. Тогда ее бабушка попала в больницу, а Песик осталась на полтора месяца в деревне – ухаживать за скотом.

"Я чувствовала обиду. По больше части – на маму. Она у меня до сих пор где-то есть", – рассказала Татьяна.

Артистка признается – всегда была папиной дочкой. А вот с мамой у нее до недавнего времени были сложные и прохладные отношения.

"Потому что у меня мама немного строгая, и у нее строгое воспитание. Возможно, из-за этого я ее боялась в детстве. Хотя, сейчас ситуация немного поменялась. Мы уже можем более свободно говорить на какие-то такие темы. Когда-то я могла сказать: "Мам, не лезь, это не твое дело", – поделилась Песик.

Смотрите полное интервью с Татьяной Песик для "Зіркового шляху":

Ранее мы рассказывали, как сохранить счастливые отношения в семье.

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