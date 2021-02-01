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Супруга Александра Скичко переехала с ним в Черкассы: "Будем жить на два города"

Сегодня, 17:10

Скичко назначен председателем Черкасской ОГА

Недавно бывший шоумен Александр Скичко был назначен главой Черкасской ОГА. Его супруга Елизавета Юрушева, управляющая отелем Fairmont Grand Hotel Kyiv, призналась, что теперь их семья будет жить на два города.

На своей странице в Instagram Елизавета разместила семейное фото – с Александром, своим сыном от первого брака Даниэлем и общей со Скичко дочкой Натальей.

"Сашу назначили губернатором Черкасской области, и теперь мы все будем жить на два города. Это интересный опыт для всей нашей семьи, и мы этого все очень ждем. Я никогда не жила ни в каких других городах Украины, кроме Киева и Донецка в детстве, но я очень уже хочу познакомиться со всей Черкасской областью", – пишет Елизавета.

Александр Скичко и Елизавета Юрушева с детьми
Александр Скичко и Елизавета Юрушева с детьми
Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva

В Instastories Елизавета показала, что переезд в самом разгаре.

Скриншот: instagram.com/elizaveta.yurusheva

Елизавета и Александр поженились в 2017 году. После новости о свадьбе в Сети стали писать о браке по расчету, мол, Александр женился на Елизавете только из-за того, что она из состоятельной семьи. Однако Александр отрицает это, доказывая, что действительно любит свою избранницу.

Ранее мы раскрывали интересные подробности биографии Александра Скичко.

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