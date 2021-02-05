"Це ніяка не жертва": дружина Олександра Скічко про переїзд з чоловіком в Черкаси

Єлизавета Юрушева зізналася, що діти в захваті від міста

Після переїзду голови Черкаської ОДА Олександра Скічко та його дружини до Черкас, життя подружжя змінилося. Але за словами дружини колишнього шоумена, Єлизавети Юрушевої, для неї зміна міста зовсім не була жертвою.

На своїй сторінці в Instagram Єлизавета розмістила спільну фотографію з Олександром і поділилася, що вона думає з цього приводу.

"Коли ми дізналися, що Саша тепер буде жити в Черкасах, ми навіть не обговорювали мій переїзд з дітьми, це було само собою зрозумілим. Саша ніколи нічого не просив, ми просто разом дивимося в одному напрямку і розуміємо, що буде добре для нашої сім'ї та один для одного", – написала Єлизавета.

Олександр і Єлизавета Скічко Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva

Єлизавета зазначила, що для неї це не жертва, а бажання бути з чоловіком, а також щоб діти були з батьком. При цьому повністю переїхати до Черкас вона не може – у Єлизавети є зобов'язання в Києві, включаючи роботу і проєкти.

"Я рада цьому досвіду, тому що у мене є можливість спробувати щось нове, познайомитися з новими людьми, надихнутися. Діти взагалі в захваті. Для них Черкаси – це щось нове і цікаве", – написала Єлизавета.

Але головна причина жити на два міста у дружини Олександра лише одна.

"Я просто шалено люблю цю людину і не уявляю своє життя без нього!", – зізналася Єлизавета.

Раніше дружина Олександра Скічко зізналася, що шоумен залежить від неї фінансово.

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