Супруга Александра Скичко: "Он осознанно пошел на то, что его будет содержать жена"

Елизавета Скичко призналась, что шоумен финансово зависит от нее

Недавно ведущего и шоумена Александра Скичко официально назначили главой Черкасской ОГА. Его супруга Елизавета Юрушева рассказала, что полностью содержит своего мужа.

Елизавета призналась, что будучи артистом Александр зарабатывал хорошо, но когда решил уйти в политику, его доходы в разы уменьшились.

Об этом дочь миллиардера Леонида Юрушева рассказала в интервью Vласть vs Vлащенко, опубликованном в YouTube.

Елизавета Юрушева

Скриншот из видео

"Когда он ушел в политику, то начал быть финансово от меня зависимым. Для него это был очень переломный момент, когда понимал, что хочет, что у него есть политические амбиции, но получать он ничего не будет", – призналась супруга Скичко.

Тем не менее, пара обсуждала это решение, и Александр осознанно пошел на то, что его будет содержать жена и ее семья. "Это очень тяжело было", – добавила Елизавета.

Александр Скичко с женой Елизаветой Фото: instagram.com/aleksandrskichko

Александр Скичко и Елизавета Юрушева начали встречаться в 2016 году. Спустя год они поженились. До этого шоумен был женат на продюсере, которая была старше его на 10 лет. Их брак продлился 4 года.

Все подробности личной жизни и карьеры Александра Скичко мы рассказывали здесь.

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