Это лучшие фото Леси Никитюк, которые вы могли увидеть
Ведущая опубликовала новые фото в Instagram, звездой которых стала не она, а милашка с четырьмя лапками
Леся Никитюк, которая недавно пожаловалась на Винницу, порадовала фолловеров снимками в купальнике. Но внимание пользователей соцсети на этот раз принадлежит не фигуре ведущей, а котику, который тоже запечатлен на фото.
В кадре Леся лежит на гамаке у воды, а рядом с ней умостился пушистый друг. "Утро начинается с котика", – написала в публикации Никитюк.
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В комментариях подписчики звезды пошутили о том, что ее собачка Рафик приревнует Лесю к турецкому знакомому.
- "Отпустил Рафик свою на курорт, а она, гляньте, уже курортный роман на второй день закрутила с каким-то турком"
- "Я думаю, Рафик не заценит"
- "Ивановна, что это за подруга с тобой?"
К слову, Леся с подругами отправилась в Турцию на девичник. В Instastories она опубликовала несколько фото и видео из самолета.
Ранее мы писали, что Леся Никитюк попросила СМИ не пугать ее маму.
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