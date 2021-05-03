Билли Айлиш впервые отказалась от оверсайз и снялась в стиле пин-ап для Vogue – фото
19-летняя певица сама была инициатором откровенной фотосессии. Неужто ей надоело прятаться в бесформенных вещах?
Похоже, Билли Айлиш не просто так изменила прическу. 19-летняя обладательница "Грэмми" украсила собой июньский выпуск британского Vogue, ради этого сняв с себя оверсайз шорты и худи.
Айлиш решилась на откровенную съемку в стиле пин-ап, а в подобие популярной в 40-50х годах модели Бетти Бросмер ее превратили с помощью мейка и пикантных луков от известных брендов.
На фото в розовых тонах, опубликованных в Instagram-профиле журнала, Билли позирует в корсете и юбке от Gucci, нижнем белье Agent Provocateur, платье с корсетом от Alexander McQueen, тренче от Burberry и костюме Mugler. Вот уж неожиданный ход от певицы!
Ранее сообщалось, что Билли Айлиш преследует навязчивый поклонник.
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