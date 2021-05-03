Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Билли Айлиш впервые отказалась от оверсайз и снялась в стиле пин-ап для Vogue – фото

Сегодня, 10:16

19-летняя певица сама была инициатором откровенной фотосессии. Неужто ей надоело прятаться в бесформенных вещах?

Похоже, Билли Айлиш не просто так изменила прическу. 19-летняя обладательница "Грэмми" украсила собой июньский выпуск британского Vogue, ради этого сняв с себя оверсайз шорты и худи.

Айлиш решилась на откровенную съемку в стиле пин-ап, а в подобие популярной в 40-50х годах модели Бетти Бросмер ее превратили с помощью мейка и пикантных луков от известных брендов.

Фото: instagram.com/britishvogue

На фото в розовых тонах, опубликованных в Instagram-профиле журнала, Билли позирует в корсете и юбке от Gucci, нижнем белье Agent Provocateur, платье с корсетом от Alexander McQueen, тренче от Burberry и костюме Mugler. Вот уж неожиданный ход от певицы!

Фото: instagram.com/britishvogue

Читайте также:
Гарри Стайлса захейтили из-за фотосессии в платье. Знаменитости вступились за певца

Фото: instagram.com/britishvogue
Фото: instagram.com/britishvogue

Ранее сообщалось, что Билли Айлиш преследует навязчивый поклонник.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Полякова объяснила свою страсть к обнаженке - почему этого не должны бояться женщины После скандала с флагом Украины alyona alyona показала эротическое фото и заговорила о репутации Польский Vogue посвятил номер протестам в Польше. На обложке - обнаженная активистка Аня Рубик
Vogue фигура звезд Билли Айлиш
Реклама

Новости партнеров

Названа любимая «еда» коронавируса
Названа любимая «еда» коронавируса
Астрологи назвали лучших бабушек и дедушек по знаку Зодиака
Астрологи назвали лучших бабушек и дедушек по знаку Зодиака
Камалия поставила на место Полякову
Камалия поставила на место Полякову
Красавица из мира MMA взбудоражила поклонников пикантным фото
Красавица из мира MMA взбудоражила поклонников пикантным фото

Популярные статьи

Сегодня, 09:29Фаново

Неделя после Пасхи-2021: что можно, а что категорически нельзя делать

Сегодня, 05:20Фаново

Поливальный понедельник-2021: приметы, обычаи и что нельзя делать

Вчера, 10:46Фаново

С Пасхой-2021: короткие поздравления в стихах

Вчера, 10:25Фаново

Пасха-2021: что ни в коем случае нельзя делать и приметы

Вчера, 06:51Психо

Гороскоп на сегодня 2 мая для всех знаков зодиака: Тельцы, вы будете на высоте!

Вчера, 03:10Фаново

Поздравления с Пасхой-2021: самые красивые открытки, короткие стихи и проза

1 маяЗвездно

Замена Лорак? Филипп Киркоров признался в любви MARUV

1 маяNo Stress

Куда поехать на майские праздники под Киевом – экскурс красивыми местами

1 маяФаново

Что святить на Пасху: список разрешенных продуктов

1 маяВкусно

Красим яйца с помощью луковой шелухи: пять лайфхаков

1 маяБлог

Как приготовить дома действительно вкусный кофе — 7 важных моментов

1 маяФаново

Поздравления с 1 Мая: забавные стихи и проза, лучшие открытки

1 маяЗвездно

3 факта об участницах из девятого выпуска Холостяка-11, которые вас точно удивят

30 апреляФаново

Вальпургиева ночь: что ни в коем случае нельзя делать

30 апреляФаново

Поздравления с наступающими майскими праздниками в прозе, картинки и открытки

30 апреляЗвездно

Полякова вступилась за Лорак и заявила, что Константин Меладзе тоже предлагал ей интим

Новости партнеров

Вакарчука любить вся Україна: а подивіться, де він живе
Вакарчука любить вся Україна: а подивіться, де він живе
Каменских в полупрозрачном парео позировала без белья. Фото
Каменских в полупрозрачном парео позировала без белья. Фото
Котлеты из картофеля по-киевски: рецепт вкусного обеда
Котлеты из картофеля по-киевски: рецепт вкусного обеда
Рецепт марокканских блинов "Тысяча пузырьков" 
Рецепт марокканских блинов "Тысяча пузырьков" 
Женские футболки - какие узоры будут в топе этой весной?
Женские футболки - какие узоры будут в топе этой весной?
«Вкуснее, чем австрийский». Рецепт Захера от Евгения Клопотенко
«Вкуснее, чем австрийский». Рецепт Захера от Евгения Клопотенко
Участница Холостяка-11 раскрыла подробности съемок реалити
Участница Холостяка-11 раскрыла подробности съемок реалити
Стас Боклан показал свою жену, с которой уже 35 лет вместе
Стас Боклан показал свою жену, с которой уже 35 лет вместе

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять