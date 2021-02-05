"Еще один способ": Анастасия Волочкова разъехалась в шпагат прямо на тренажере

Во время тренировки в зале балерина блеснула растяжкой

Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова, которая недавно рассталась с загадочным любовником, снова ошеломила поклонников своим шпагатом. Только в этот раз балерина продемонстрировала его сидя на тренажере в спортзале.

На опубликованном фото в Instagram Анастасия в облегающем костюме бирюзового цвета, сидя в шпагате показывает подкачанный бицепс и стройные ноги.

Анастасия Волочкова Фото: instagram.com/volochkova_art

"Ещё один способ поддержать растяжку. Шпагат по-волочковски", – написала балерина.

При этом спортивный топ Анастасии Волочковой заметно просвечивался, но звезду это не смутило.

Балерина регулярно занимается спортом и растяжкой, поддерживая себя в отличной форме в свои 45 лет.

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