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Анастасия Волочкова спрятала любимого мужчину за шпагатом: фото

Сегодня, 13:40

Балерина отдыхает на Мальдивах

Знаменитая балерина Анастасия Волочкова улетела с возлюбленным на Мальдивы. Кому карантин и осень, а кому – белый песок и лазурная водичка. Так вот оттуда Анастасия активно постит видео и фото в Instagram (кстати, комментарии к ним звезда отключила).

На одном из кадров Волочкова сидит на шпагате, но если вы хорошенько присмотритесь, то увидите, что балерина на фото не одна. За ней ее любимый мужчина, которого звезда так тщательно скрывает от своих поклонников.

Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова
Фото: instagram.com/volochkova_art

"Бывает так, что спрятаться тоже необходимо! Важно, чтобы было за кем. Сила женщины непоколебима, если она сильна! Остальное я проходила в жизни!" – написала Волочкова в описании к публикации.

Комментарии Анастасия отключила, по всей видимости, из-за хейтеров, которые любят испортить настроение звезде под фото. Кстати, недавно мы разобрались, почему люди пишут гневные комментарии и что за ними на самом деле скрывается.

Напомним, Анастасия Волочкова опубликовала видео с Заворотнюк и отключила комментарии.

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