Она опять это сделала: полуголая Волочкова станцевала на улице возле елки (видео)

Балерина не перестает удивлять и в новом году

Известная балерина Анастасия Волочкова, которая ранее позировала возле елки в образе Снегурочки, на этот раз станцевала у главного новогоднего атрибута практически обнаженной. На своей странице в Instagram знаменитость опубликовала видеопоздравление для своих поклонников, а комментарии к нему отключила.

"С Новым годом! Это праздник веселья, радости и любви. И волшебства", – написала в публикации 44-летняя Волочкова.

К слову ранее Анастасия Волочкова появилась на видео в соцсети вместе с певцом Прохором Шаляпиным. Они вместе пожелали поклонникам счастья радости и любви, показав совместное фото.

Позже балерина предстала в голубом вечернем платье, соединяя бокалы с шампанским с неизвестным мужчиной.

Анастасия Волочкова

Фото: instagram.com/volochkova_art

Напомним, что недавно Анастасия Волочкова повторила свое скандальное фото на пляже.

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