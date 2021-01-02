Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Она опять это сделала: полуголая Волочкова станцевала на улице возле елки (видео)

Сегодня, 17:50

Балерина не перестает удивлять и в новом году

Известная балерина Анастасия Волочкова, которая ранее позировала возле елки в образе Снегурочки, на этот раз станцевала у главного новогоднего атрибута практически обнаженной. На своей странице в Instagram знаменитость опубликовала видеопоздравление для своих поклонников, а комментарии к нему отключила.

"С Новым годом! Это праздник веселья, радости и любви. И волшебства", – написала в публикации 44-летняя Волочкова.

, (@volochkova_art)

К слову ранее Анастасия Волочкова появилась на видео в соцсети вместе с певцом Прохором Шаляпиным. Они вместе пожелали поклонникам счастья радости и любви, показав совместное фото.

Читайте также:
51-летняя Дженнифер Энистон в лосинах показала экстремальную растяжку (фото)

Позже балерина предстала в голубом вечернем платье, соединяя бокалы с шампанским с неизвестным мужчиной.

Анастасия Волочкова
Фото: instagram.com/volochkova_art

Напомним, что недавно Анастасия Волочкова повторила свое скандальное фото на пляже.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Анастасия Волочкова спрятала любимого мужчину за шпагатом: фото Шок или естественность? Беременная Василиса Фролова снялась полностью голой Сальма Хайек показала пышный бюст в бикини и попрощалась с 2020 годом (фото)
балерина Анастасия Волочкова
Реклама

Новости партнеров

«Это 40». Ким Кардашьян похвасталась фигурой в бикини
«Это 40». Ким Кардашьян похвасталась фигурой в бикини
Изысканный вариант любимого десерта. Секреты приготовления
Изысканный вариант любимого десерта. Секреты приготовления
Глинская раскрыла секреты приготовления торта Карпатка
Глинская раскрыла секреты приготовления торта Карпатка
Найстрашнішу орхідею в світі знайшли на Мадагаскарі
Найстрашнішу орхідею в світі знайшли на Мадагаскарі

Популярные статьи

Сегодня, 15:35Афиша

Где покататься на коньках в Киеве зимой – список локаций

Сегодня, 13:57Food

Меню на Рождество: лучшие рецепты праздничных блюд

Вчера, 17:58Психология

Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака: прогноз от астролога

Вчера, 15:37Афиша

Лучшие фильмы про Новый год и Рождество: выбор редакции

Вчера, 13:13Food

Как приготовить вкусный бульон: полезные советы и рецепты

Вчера, 12:37Events

Красивые поздравления с Новым годом на украинском языке

Вчера, 10:18Events

Поздравления с Новым годом-2021: стихи, смс и яркие открытки

31 декабря 2020Events

Новый год-2021: красивые открытки, картинки и поздравления

31 декабря 2020Fun

Игры и конкурсы на Новый год-2021 для детей и взрослых дома

31 декабря 2020Психология

Как правильно загадать желание на Новый год, чтобы оно сбылось: советы психологов

31 декабря 2020Food

Как приготовить новогодний салат оливье: 8 рецептов на любой вкус

31 декабря 2020Fun

Тащил домой пьяного хозяина: пес из Харькова стал звездой интернета (видео)

31 декабря 2020Food

Как приготовить салат "Мимоза" на Новый год

31 декабря 2020Events

Поздравления с Новым годом-2021: красивые стихи и короткие смс

31 декабря 2020Психология

Гороскоп на сегодня 31 декабря: Близнецам нужно распланировать день, а Ракам – веселиться

30 декабря 2020Events

С наступающим Новым годом-2021: яркие поздравления и стихи

Новости партнеров

Всі здригнулися, дізнавшись, хто насправді стріляв у Талькова
Всі здригнулися, дізнавшись, хто насправді стріляв у Талькова
Извинения не помогли: дерзкий Кошевой обидел известного украинца
Извинения не помогли: дерзкий Кошевой обидел известного украинца
Радять лікарі. П’ять способів не захворіти на коронавірус
Радять лікарі. П’ять способів не захворіти на коронавірус
Мейхер впервые обнародовала снимки своих дочерей
Мейхер впервые обнародовала снимки своих дочерей
"У меня вся шуба и лицо были в крови", - экс-супруга Сереги
"У меня вся шуба и лицо были в крови", - экс-супруга Сереги
Сдуй свисток. Попов ответил бывшей, которая сейчас с Коноплей
Сдуй свисток. Попов ответил бывшей, которая сейчас с Коноплей
Кароль снялась обнаженной для обложки своего альбома. Фото
Кароль снялась обнаженной для обложки своего альбома. Фото
Экс-звезда биатлона снялась в горячей фотосессии для Playboy
Экс-звезда биатлона снялась в горячей фотосессии для Playboy

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять