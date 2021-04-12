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Ентоні Хопкінс не вийшов на зв'язок, щоб отримати нагороду BAFTA. Причина вас здивує

Сьогодні, 11:38

Актор пропустив церемонію BAFTA, яка проходила онлайн

83-річний британський і американський актор театру і кіно Ентоні Хопкінс увійшов в історію на церемонії вручення премії BAFTA-2021. Він став найстарішою людиною в історії, яка отримала нагороду за кращу чоловічу роль, повідомляє Daily Mail.

Актор був нагороджений премією за свою роль у фільмі "Батько", який вийшов на екрани в 2020 році.

Однак, незважаючи на історичну перемогу, Хопкінс не з'явився на церемонії, яка цього року проходила за допомогою відеозв'язку через пандемію COVID-19. Пізніше актор повідомив, що не зміг бути присутнім на врученні премії, оскыльки сидів в готелі в Уельсі і...малював.

Актор Ентоні Хопкінс
Актор Ентоні Хопкінс
Фото: Getty Images

За словами актора, він навіть не знав, що виграв в номінації "Кращий актор", про це йому повідомила його сім'я, яка дивилася трансляцію церемонії по ТБ.

"Це чудово, ніколи в житті не очікував, що отримаю цю нагороду. Для мене це приємний бонус, і я хочу привітати всіх інших номінантів і переможців. Я так вражений, що сидів тут і малював в своєму готелі, і чув захоплені вигуки неподалік. Я думав, що хтось дивиться футбольний матч", – заявив Хопкінс.

Раніше ми писали про кращі вбрання зірок на премії BAFTA-2021.

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