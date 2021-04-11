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Хопкинс и Макдорманд: объявлены главные победители BAFTA 2021

Вчера, 23:20

Лучшим неанглоязычным фильмом стал датский "Еще по одной"

В Лондоне в воскресенье, 11 апреля, завершился второй день вручения премий Британской академии кинематографических и телевизионных искусств (BAFTA).

В этом году церемония проходит в течение двух дней. Вчера мы, в частности, узнали победителей в номинациях за лучшую короткометражку и спцэффекты. Сегодня были названы победители главных номинаций.

Лучший фильм – "Земля кочевников" (реж. Хлоя Чжао)

Лучший актер – Энтони Хопкинс, "Отец" (реж. Флориан Целлер)

Лучшая актриса – Фрэнсис Макдорманд, "Земля кочевников" (реж. Хлоя Чжао)

Лучшая режиссерская работа – Хлоя Чжао, "Земля кочевников"

Лучший неанглоязычный фильм – "Еще по одной" (Дания, реж. Томас Винтерберг)

Лучший анимационный полнометражный фильм – "Душа" (реж. Пит Доктер)

Лучший оригинальный сценарий – "Девушка, подающая надежды" (реж. Эмиральд Феннел)

Лучший адаптированный сценарий – "Отец" (реж. Флориан Целлер)

Отметим, кинопремию BAFTA часто называют главной репетицией "Оскара", поскольку ее традиционно вручают перед церемонией американской киноакадемии – в феврале. Но в 2021 году из-за пандемии коронавируса имена победителей объявляют 11 апреля, а "Оскар" пройдет 25 апреля.

Кстати, ранее мы рассказывали, как в этом году пройдет "Оскар".

Тем временем предлагаем вспомнить яркие моменты самого популярного украинского гипершоу "Маска". И еще одна замечательная новость – второму сезону проекта быть!

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BAFTA победители Энтони Хопкинс
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