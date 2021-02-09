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Мишина показала себя с Эллертом в постели: фото

Сегодня, 18:43

Пара отдыхает в Доминикане

Звезда реалити "Холостячка" Ксения Мишина, которая отдыхает в Доминикане, опубликовала чувственное фото со своими избранником Александром Эллертом.

В Instastories Мишина разместила снимок, который сделала утром, когда они с Эллертом еще нежились в постели.

"Доброе любимое утро", – подписала кадр Ксения.

Скриншот: instagram.com/misha.k.ua

Ксения отдыхает в Доминиканской Республике вместе со своим избранником – Александром Эллертом, со своим сыном Платоном и дочерью Эллерта – Элиной.

Мишина долго ждала, когда они все вместе отправятся в отпуск. Актриса каждый день публикует новые фото и видео с отдыха в соцсетях.

Ранее мы писали, что Александр Эллерт подшутил над Ксенией Мишиной, которая поделилась своими эмоциями по поводу отпуска в солнечной Доминикане.

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