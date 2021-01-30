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Губки немного подкрасил: сын Ксении Мишиной сделал себе макияж – видео

Сегодня, 13:35

Ксения рассказала, что думает о выходке сына

Не так давно главная героиня проекта "Холостячка" Ксения Мишина показала, как проводит время со своим возлюбленным Александром Эллертом и сыном Платоном. Теперь актриса решила поделиться Instastories кадрами, как ее сын накрасил губы красной помадой.

Платон решил изучить, что есть в маминой косметичке и его внимание привлекла красная помада.

"Я тут губки чуть-чуть покрасил. Вот тут и вот тут", – сказал Платон.

Свою реакция на выходку сына Ксения записала на видео.

"Мамочки, скажите, а ваши детки красят губы, в особенности мальчики? Подходят к вашей косметичке, берут ли вашу помаду, и делают такое на лице, такой кошмар? Как теперь это отмывать? Ты знаешь, что она водостойкая?", – обратилась актриса к сыну.

Сын Ксении Мишиной Платон
Видео: instagram.com/misha.k.ua

Чуть позже Ксения объяснила, что старается не ругать сына. А такие поступки Платона она назвала свободой самовыражения.

Ранее мы рассказывали, как складываются отношения Александра Эллерта с Платоном.

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