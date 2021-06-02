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68 лет назад короновали Елизавету II: как менялся стиль Ее Величества

Сегодня, 12:36

Грандиозное событие произошло в Лондоне 2 июня 1953 года

2 июня вся Великобритания отмечает знаковое событие – 68-летие со дня коронации самого могущественного монарха в мире – королевы Елизаветы II, скоро станет прабабушкой в 12-й раз. В 1953 году в Лондоне тогда еще 27-летняя принцесса заняла британский престол. Коронацию впервые транслировали по телевидению, поэтому событие стало самым зрелищным в истории страны XX века.

Life Сегодня решили наглядно показать, какойЕлизавета II была в молодости и что предпочитала из одежды.

День коронации и королевский наряд

Разумеется, наш обзор мы начнем с самого важного наряда для тогда еще новоиспеченной королевы. Для такого важного события в своей жизни юная принцесса выбрала роскошный и по истине королевский наряд – бежевое платье, расшитое золотыми нитками, корону и длинную мантию белого цвета.

Коронация Елизаветы II 2 июня 1953 года
Фото: Getty Images
Коронация Елизаветы II 2 июня 1953 года
Фото: Getty Images
Коронация Елизаветы II 2 июня 1953 года
Фото: Getty Images
Коронация Елизаветы II 2 июня 1953 года
Фото: Getty Images
Коронация Елизаветы II 2 июня 1953 года
Фото: Getty Images
Коронация Елизаветы II 2 июня 1953 года
Фото: Getty Images
Коронация Елизаветы II 2 июня 1953 года
Фото: Getty Images
Коронация Елизаветы II 2 июня 1953 года
Фото: Getty Images
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Деловой стиль молодой королевы в 1950-1990-х гг

Этот период был самым активным в жизни королевы – всевозможные заграничные поездки, встречи и официальные приемы, для которых шились самые лучшие наряды для королевы. В те года стиль Елизаветы II отвечал модным тенденциям и самое интересное – Ее Величество носила брючные костюмы. Сейчас она преимущественно предпочитает платья или костюмы с юбкой-миди.

Ее Величество за 3 года до коронации
Ее Величество за 3 года до коронации
Фото: Getty Images

Елизавета II вместе с мужем Филиппом и детьми
Елизавета II вместе с мужем Филиппом и детьми
Фото: Getty Images

Это фото сделано 2 сентября 1952 года во дворе замка Балморал. Королева Елизавета II в кругу семьи – дочки Анны и сына Чарльза, а также супруга Филиппа – позирует в зеленом комплекте, который состоит из юбки-плиссе и классического пиджака. Как мы видим, уже с молодости Ее Величество была пристрастна к драгоценным брошкам. Этот элемент ее гардероба был неизменным на протяжении долгих лет ее правления.

Королева отмечает 25-летие брака с мужем Филиппом
Королева отмечает 25-летие брака с мужем Филиппом
Фото: Getty Images

27-летняя королева в Гринвиче
27-летняя королева в Гринвиче
Фото: Getty Images

В мае 1970 года во время своего официального визита в Австралию Елизавета IIнарядилась в ярко-желтое пальто с белыми аксессуарами. К слову, королева на протяжении жизни любила надевать красочные костюмы и верхнюю одежду. Как-то Ее Величество призналась, что с помощью ярких цветов она привлекает внимание окружающих, поскольку не всегда ее замечают.

Стиль Ее Величества в 1970- годах
Стиль Ее Величества в 1970- годах
Фото: Getty Images

А вот с 1980-х годов стиль английской королевы меняется – в ее гардеробе появляются более яркие наряды, а из аксессуаров – дамские шляпки с декором. В целом, тогда модные тенденции кардинально изменились – на смену тяжелом тканям в клетку пришел легкий шифон с цветными узорами и горохом.

Елизавета II на конных скачках (1980 год)
Фото: Getty Images
Ее Величество во время визита в Алжир
Фото: Getty Images
Елизавета II на светском приеме
Фото: Getty Images
Королева Британии в Марокко
Фото: Getty Images
Елизавета II вместе с мужем Филиппом
Фото: Getty Images
Образ королевы на Соломоновых Островах
Фото: Getty Images
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Смотрите сюжет об интересных фактах из биографии Елизаветы II:

Напомним, Елизавета II впервые после смерти супруга появилась на публике.

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