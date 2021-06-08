Принц Гарри просил у Елизаветы II благословения, прежде чем назвать свою дочь в ее честь

Второго ребенка Меган Маркл и принц Гарри назвали в честь Елизаветы II и принцессы Дианы

Елизавета II и принц Гарри Фото: Getty Images

Прежде чем назвать свою дочь Лилибет Дианой, принц Гарри просил благословения у своей бабушки, королевы Елизаветы ІІ. Лилибет – детское прозвище Ее Величества, которым пользовались только покойный принц Филипп, ее родители и несколько ближайших друзей.

По словам друга Гарри, "Он любит и уважает свою бабушку. Для него это два очень важных и значимых имени", пишет Vanity Fair. Напомним, что второго ребенка Меган и Гарри назвали и в честь принцессы Дианы Спенсер. Полное имя звучит так – Лилибет "Лили" Диана Маунтбеттен-Виндзор.

Беременная Меган Маркл и принц Гарри с сыном Арчи Фото: instagram.com/misanharriman

Несмотря на ссору с семьей, после рождения малышки, Гарри сразу же позвонил в Великобританию, чтобы поделиться хорошими новостями с бабушкой. Они также отправили ей несколько фотографий новорожденной Лилибет. Общественности же герцоги Сассекские рассказали о пополнении в семье через два дня.

"Спросить у королевы разрешения на имя было бы в соответствии с королевской традицией", – цитирует издание биографа Беделл Смит.

Лили родилась 4 июня в клинике Santa Barbara Cottage Hospital в Калифорнии. Дочь Меган и Гарри стала восьмой в очереди на британский королевский престол. Своего первенца Маркл родила в мае 2019-го.

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Ранее сообщалось, что Кейт Миддлтон и принц Уильям отправили подарок дочери Меган Маркл и принца Гарри.

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