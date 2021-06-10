Елизавете II преподнесли особый подарок в память о принце Филиппе к его 100-летнему юбилею
Ее Величеству презентовали уникальную розу, которую создали специально для королевской семьи и посадили в садах Виндзорского замка
Сегодня, 10 июня, супругу Елизаветы II, принцу Филиппу, который скончался в апреле этого года, могло бы исполниться 100 лет. По такому случаю королева Великобритании получила особый подарок, сообщает People.
Ее Величеству подарили розу, созданную специально к столетию герцога Эдинбургского. Цветок был посажен в саду Виндзорского замка. К слову, принц Филипп принимал участие в редизайне сада.
Роза была подарена королеве на прошлой неделе президентом Королевского садоводческого общества Китом Видом. Получив цветок, Ее Величество поблагодарила представителя общества и отметила, что роза "выглядит прекрасно".
Роза, подаренная королеве, как выразился Кит Вид, представляет собой "все прекрасные поступки, которые за свою жизнь совершал герцог Эдинбургский".
По словам представителей королевского дворца, Филипп сыграл ключевую роль в планировке сада, перестройке клумбы и строительстве фонтана из бронзового лотоса в его центре.
Известно, что такие же розы скоро будут доступны к продаже. Вырученные деньги от продажи каждого цветка пойдут в фонд "Живое наследие герцога Эдинбургского", цель которого – помочь большему количеству молодых людей принять участие в церемонии вручения премии герцога Эдинбургского.
"Приверженность герцога повышению осведомленности общественности о важности сохранения мира природы оставляет неизгладимое наследие", – сказал президент Королевского садоводческого общества Кит Вид.
Стоит отметить, что принц Филипп оставил немалое наследство. Он был супругом королевы Великобритании в течение 73 лет, успев обзавестись довольно большим состоянием. Ранее мы рассказали, кто из его потомков получит финансовое наследство и титул герцога Эдинбургского.
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