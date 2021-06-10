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Елизавете II преподнесли особый подарок в память о принце Филиппе к его 100-летнему юбилею

Сегодня, 13:15

Ее Величеству презентовали уникальную розу, которую создали специально для королевской семьи и посадили в садах Виндзорского замка

Елизавете II подарили розу в честь 100-летия принца Филиппа
Елизавете II подарили розу в честь 100-летия принца Филиппа
Фото: Getty Images, instagram.com/theroyalfamily

Сегодня, 10 июня, супругу Елизаветы II, принцу Филиппу, который скончался в апреле этого года, могло бы исполниться 100 лет. По такому случаю королева Великобритании получила особый подарок, сообщает People.

Ее Величеству подарили розу, созданную специально к столетию герцога Эдинбургского. Цветок был посажен в саду Виндзорского замка. К слову, принц Филипп принимал участие в редизайне сада.

Роза была подарена королеве на прошлой неделе президентом Королевского садоводческого общества Китом Видом. Получив цветок, Ее Величество поблагодарила представителя общества и отметила, что роза "выглядит прекрасно".

Розу посадили в саду Виндзорского замка
Розу посадили в саду Виндзорского замка
Фото: instagram.com/theroyalfamily

Роза, подаренная королеве, как выразился Кит Вид, представляет собой "все прекрасные поступки, которые за свою жизнь совершал герцог Эдинбургский".

По словам представителей королевского дворца, Филипп сыграл ключевую роль в планировке сада, перестройке клумбы и строительстве фонтана из бронзового лотоса в его центре.

Елизавета II отметила красоту цветка, подаренного ей Королевским садоводческим обществом
Елизавета II отметила красоту цветка, подаренного ей Королевским садоводческим обществом
Фото: instagram.com/theroyalfamily

Известно, что такие же розы скоро будут доступны к продаже. Вырученные деньги от продажи каждого цветка пойдут в фонд "Живое наследие герцога Эдинбургского", цель которого – помочь большему количеству молодых людей принять участие в церемонии вручения премии герцога Эдинбургского.

"Приверженность герцога повышению осведомленности общественности о важности сохранения мира природы оставляет неизгладимое наследие", – сказал президент Королевского садоводческого общества Кит Вид.

Стоит отметить, что принц Филипп оставил немалое наследство. Он был супругом королевы Великобритании в течение 73 лет, успев обзавестись довольно большим состоянием. Ранее мы рассказали, кто из его потомков получит финансовое наследство и титул герцога Эдинбургского.

Умер предпоследний дорги королевы Великобритании – смотрите видеосюжет:

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