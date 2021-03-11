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Елена Зеленская выступила на форуме в костюме за 28 тысяч гривен: фото

Сегодня, 16:17

Первая леди выступила с речью о современной модной индустрии в Украине

Елена Зеленская, которая ранее продемонстрировала стильный образ в пальто, стала гостьей Всеукраинского форума "Україна 30. Культура, медіа, туризм". Первая леди Украины выступила в блоке о моде.

Для публичного мероприятия Зеленская выбрала костюм от украинского бренда A.M.G. Его цена – примерно 1000 долларов (28 тысяч гривен).

Елена – большая поклонница стильных брючных костюмов. На этот раз она надела классический черный пиджак, белую рубашку и широкие брюки.

Елена Зеленская
Елена Зеленская
Фото: instagram.com/olenazelenska_official

"Мне повезло быть не просто первой леди, а быть первой леди Украины – страны, где так много талантливых дизайнеров. Не просто талантливых – это звезды в мире моды", – говорит Елена Зеленская.

Напомним, супруга президента Украины Елена Зеленская появилась на официальном мероприятии в стильном брючном костюме молочного оттенка.

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