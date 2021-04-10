Олена Зеленська показала нову стрижку в Туреччині (фото)

Дивимося новий образ першої леді України

Олена Зеленська, яка нещодавно вразила своїм аристократичним вбранням на зустрічі з першою леді Литви, поміняла зачіску. Перша леді України продемонструвала свій оновлений образ в Туреччині, куди 10 квітня прибула разом з чоловіком.

Фотографіями, на яких президента України Володимира Зеленського та Олену Зеленську зустрічають у літака, поділився Надзвичайний і Повноважний Посол України в Турецькій Республіці Андрій Сибіга.

Олена Зеленська в Туреччині Фото: facebook.com/andrij.sybiha.7

Олена зробила вибір на користь чорного верху і синього низу. Вона доповнила образ чорною захисною маскою. Укорочене волосся перша леді злегка підкрутила, залишивши свій звичний проділ на бік.

Раніше ми також обговорювали молочний костюм і бежеві човники, які Олена Зеленська показала в Катарі.

Не проґавте також актуальний випуск шоу "Дід Панч та молодь", в якому кияни обговорюють посилення карантинних обмежень:

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися