Парень, которого спасли от "группы смерти" в соцсети, пришел на ток-шоу "Говорить Україна"

Дети таким образом привлекают к себе внимание родителей

В эксклюзивном выпуске ток-шоу "Говорить Україна", который зрители увидели на телеканале "Украина", раскрылись подробности шокирующей волны самоубийств среди подростков. Родители по всей стране напуганы так называемыми "группами смерти" в соцсетях, которые подталкивают детей к трагедии. Журналисты нашли тех, кто смог выйти на организаторов жуткой игры и услышать историю мальчика, которого успели спасти.

В Боярке две семиклассницы наглотались таблеток после просмотра видео в соцсети. Одна из девочек не выжила. За несколько дней ситуация повторилась в Умани, но, к счастью, обеих школьниц удалось спасти. Одна из пострадавших рассказала, что в соцсети нашла видео, в котором предлагали выпить таблетки, и увидеть, что из этого получится.

Администрация учебного заведения, в котором произошла трагедия, планирует усилить систему контроля над выходом детей из школы и найти ответственных в трагедии.

В студию "Говорить Україна" пришел Сергей, который 10 месяцев проводил собственное расследование, чтобы узнать причину смерти сына своего друга. 9-летний мальчик якобы стал жертвой "группы смерти". Мужчина зарегистрировался в опасной социальной сети, выдавая себя за ребенка. Сергей начал получать задания от кураторов группы с требованием нанести себе телесные повреждения.

Одна из гостей студии рассказала, что однажды ее обеспокоило поведение несовершеннолетнего внука. Парень стал агрессивным и постоянно проводил время в соцсети. Изучив его переписки и контакты в интернете, женщина вызвала полицию. Когда телефон и ноутбук мальчика изучила киберполиция, то правоохранители вышли на след куратора сети, который подталкивал подростков к фатальным поступкам.

Ведущий Алексей Суханов Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Влад, которого спасли от злоумышленников, пришел в студию и рассказал свою историю.

"Все началось с того, что я зарегистрировался в социальной сети. Я считал, что взрослый. Мне не хватало любви родителей, ведь меня с детства воспитывает бабушка. В этой игре я был около недели. У меня не было куратора, но я знаю, что подростки, которые были в этой игре, резали вены и вредили себе. Куратор сказал им, что, если они оставят игру, то он убьет их родителей. Моя бабушка вызвала киберполицию. Я считаю, что родители должны больше общаться со своими детьми, чтобы предупредить такие истории и стать для них друзьями. Хочу обратиться к подросткам и призвать, чтобы они не попадали в такие ситуации. Потому что знаю по собственному опыту, что это очень больно. Ведь, когда теряешь человека, сильно жалеешь", – говорит Влад.

Главный инспектор Департамента киберполиции Нацполиции Украины Роман Сочка уверяет, что не подтверждено, что на суицид детей подтолкнули именно так называемые "группы смерти". Правоохранительные органы мониторят соцсети на счет вредных игр. Но специалист отметил, что в сети несовершеннолетние стали больше общаться с незнакомыми людьми о своих переживаниях, поэтому призвал родителей чаще общаться с собственными детьми.

"У меня 14-летний сын, и еще в детском саду я тоже поняла, что нельзя запретить гаджеты, потому что сын выпадет из своего социума. Поэтому мы пошли на курсы, где научили его, какие есть ресурсы, и как их правильно выбирать. Запретить гаджеты – это значит сделать еще хуже", – говорит эксперт-криминолог ток-шоу "Говорить Україна" Анна Маляр.

Бывший старший инспектор ювенальной превенции Киево- Святошенского района Владислав Богданов, который в свое время разоблачил несколько опасных групп, обратился к родителям детей:

"Интерес подростков опасными группами из-за желания покрасоваться перед сверстниками, продемонстрировать свою смелость. Также ребенок хочет привлечь к себе внимание родителей. Одни из основных причин, которые могут подталкивать детей к самоубийству: семья, школа и сверстники. Если ребенок обращается к вам с проблемой в школе, из-за не разделенной любви, плохой оценки, нужно, чтобы родители не считали, что это мелочи, ведь из-за таких банальных причин, моральной боли и страданий, не знания, как справиться с этим, ребенок может видеть только один выход – смерть. Работать должны семья и школа вместе, повышать самооценку ребенка, учить мыслить критически", – советует на телеканале "Украина" специалист.

За последние несколько месяцев в Боярке произошло еще несколько трагедий. В октябре прошлого года 14-летняя девушка бросилась под поезд, в декабре то же сделал 15-летний парень, в это же время 15-летний юноша выпрыгнул из окна, а семиклассница выпила таблетки после просмотра соцсетей и умерла. В Киеве за последние несколько месяцев тоже прокатилась волна детских самоубийств, и в этих всех случаях есть подозрение, что погибшие незадолго до этого находились в так называемых "группах смерти".

"Хочу напомнить, что самоубийство – не выход, потому что рядом есть люди, которые вас любят и ценят, к которым можно и нужно обратиться за помощью", – говорит в студии телеканала "Украина" ведущий ток-шоу Алексей Суханов.

Напомним, в Боярке в академическом лицее две ученицы седьмого класса отравились. Есть подозрение, что эти случаи связаны с опасными играми, которые распространяются в интернете, заявил уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба.

Также мы писали, что полицейские устанавливают обстоятельства падения 13-летней девочки с балкона многоэтажки, а также 15-летней девочки, которая упала с балкона 16-го этажа. Несовершеннолетние погибли на месте.

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