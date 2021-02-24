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Бывший муж Ани Лорак отправился на отдых с новой девушкой: фото

Сегодня, 11:35

Возлюбленная Мурата опубликовала фото в соцсетях

Бывший муж Ани Лорак турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу, который недавно встретился с дочкой Софией в Москве, отправился на отдых со своей девушкой Лилией.

Фото с отдыха пары избранница Мурата опубликовала в Instagram. Пара проводит время в Буковеле. На снимках Мурат и Лилия позируют в кадре на фоне гор.

Мурат Налчаджиоглу со своей девушкой Лилией
Мурат Налчаджиоглу со своей девушкой Лилией
Фото: instagram.com/__l_i_l_i_a___

Мурат Налчаджиоглу со своей девушкой Лилией
Мурат Налчаджиоглу со своей девушкой Лилией
Фото: instagram.com/__l_i_l_i_a___

Напомним, что на протяжении десяти лет Ани Лорак была замужем за турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. У них родилась дочь София. Певица развелась с бизнесменом из-за его измен. Сейчас Мурат встречается с Лилей. Пара уже выходила вместе в свет. Многие поклонники отмечают, что Лилия похожа на Ани Лорак. О девушке Мурата известно, что она работает визажистом и у нее есть дочь.

Ранее мы рассказывали, что Ани Лорак показала нового члена семьи.

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