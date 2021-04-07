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Экс-супруг Ани Лорак впервые о скандальном разводе: Перезагрузка началась

Сегодня, 13:48

Бизнесмен несколько лет не комментировал свои отношения с певицей

Пока Ани Лорак впервые прокомментировала новые отношения, ее бывший супруг бизнесмен Мурат Налчаджиоглу спустя несколько лет решил высказаться о скандальном разводе с певицей.

В интервью телеканалу KYIV.LIVE бывший возлюбленный артистки рассказал, что не будет оправдываться за прошлое.

"Очень много сплетен было, много разных разговоров: он такой, он сякой. Я не буду оправдываться. Было грустно, конечно, 15 лет живешь с человеком, а после определенной ситуации, остаешься один в другой стране, куда приехал ради своей семьи", – сказал Мурат.

Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу
Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу
Фото: instagram.com/anilorak

По словам бизнесмена, сейчас многое изменилось.

"Появилось понимание жизни и того, что мне уже много лет. Было достаточно времени, чтобы подумать, увидеть мир, теперь клубы забирают из меня много энергии. Чувствую, будто Бог дал определенный толчок. Перезагрузка началась", – поделился бывший супруг Ани Лорак.

Ани Лорак с бывшим мужем Муратом и дочкой Софией
Ани Лорак с бывшим мужем Муратом и дочкой Софией
Фото: Instagram

Мурат отметил, что им с певицей удалось наладить отношения только спустя время. Изначально Ани Лорак переехала с дочкой в Москву, и бизнесмен не мог общаться с Софией. Только через некоторое время певица разрешила отцу общаться с дочкой. Он рассказал, что сейчас артистка привозит дочку в Киев, также он старается часто ездить к Софии. Он отметил, что с дочкой созванивается по несколько раз на день.

Напомним, певица развелась с бизнесменом из-за его измен в 2019 году.

Ранее мы рассказывали, как бывший супруг Ани Лорак проводит время с новой девушкой.

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