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Олег Скрипка перепел легендарную песню "Два кольори" на английском: видео

Сегодня, 16:00

Песня лидера "Воплей Видоплясова" получила название Two Colors

Солист легендарной украинской группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка, который ранее назвал певицу, вдохновившую его начать музыкальную карьеру, перевел песню "Два кольори" на английский язык и снял на нее клип.

"Червоне — то любов, а чорне — то журба", – легендарные строки культовой песни Дмитрия Павлычко в версии Олега Скрипки зазвучали на английском: Red color is for love and black one is for sorrow.

Автором клипа выступила эпатажная украинская режиссер Елена Винярская. Вместе с Олегом Скрипкой они создали неожиданную и стильную экранизацию незабываемой песни, строки которой знает каждый украинец. Как оказалось, Олег Скрипка родился в год создания песни "Два кольори" – потому эта композиция приобретает для исполнителя особое значение.

Напомним, Олег Скрипка признался, почему распался первый брак с француженкой.

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