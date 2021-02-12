Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Гросу в новом клипе показала любовь с российским актером Полянским: видео

Сегодня, 12:18

Поклонники считают, что певица подтвердила свой роман с актером

Мы подготовили 14 оригинальных идей и картинок ко Дню святого Валентина, а певица Алина Гросу презентовала романтичную композицию в дуэте с актером Романом Полянским, с которым ей приписывают романтические отношения.

Недавно Алина намекнула, что у них с Романом...роман! А этот клип, по мнению многих поклонников Гросу, прямое тому доказательство. Только взгляните на эти кадры! Либо это классная актерская игра, либо...

Тем временем Гросу называет Полянского "другом и партнером", а он благодарит судьбу за знакомство с певицей.

"Благодарен судьбе за встречу с Алиной. Благодарен Алине за доверие. Рад, что могу пробовать, экспериментировать и получать опыт в чем-то новом для себя", – комментирует Роман.

А в комментариях только и пишут, что Алина и Роман – "очень красивая пара" и желают им "личного счастья".

Скриншот: YouTube

Кстати, сегодня свой новый клип и песню презентовала еще и Тина Кароль.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
В семье Алины Гросу случилось горе Алина Гросу показала фото в объятиях известного российского актера Алина Гросу поменяла прическу и вернула эпоху "Бджілки" (фото)
клип певица Алина Гросу
Реклама

Новости партнеров

Подруга Роналду в купальнике показала, на что он клюнул
Подруга Роналду в купальнике показала, на что он клюнул
Как сделать винегрет еще вкуснее: три совета от Андрея Величка
Как сделать винегрет еще вкуснее: три совета от Андрея Величка
Тончайшее и очень хрустящее. Как приготовить печенье хворост
Тончайшее и очень хрустящее. Как приготовить печенье хворост
Петр Черный развелся с женой после 26 лет брака
Петр Черный развелся с женой после 26 лет брака

Популярные статьи

Сегодня, 11:28Events

Восточный гороскоп на 2021 год Быка для всех знаков по годам

Сегодня, 05:10Психо

Гороскоп на сегодня 12 февраля: Весы рискуют стать банкротом, а Скорпиону нужно притормозить

Вчера, 19:39Events

Китайский Новый год: прикольные поздравления и яркие открытки

Вчера, 17:08Звездно

Камалия отреагировала на слова Поляковой, которая назвала ее "сисястой и с толстыми ногами"

Вчера, 16:02Events

Китайский Новый год: удивительные традиции и приметы праздника

Вчера, 13:31Events

Китайский Новый год-2021: дата, история и традиции праздника

Вчера, 13:14Вкусно

Какая пицца идеально подойдет каждому знаку зодиака — 12 начинок

Вчера, 13:01Звездно

Эволюция голливудской красотки: как менялась внешность именинницы Дженнифер Энистон

Вчера, 11:43Звездно

Сын Чапкиса прокомментировал состояние отца: "Пожалуйста, молитесь"

Вчера, 10:19Звездно

Леся Никитюк объяснила, почему не примет участие в "Холостячке": видео

Вчера, 05:39Психо

Гороскоп на сегодня 11 февраля: Раку и Козерогу нельзя лениться

10 февраляВкусно

Китайский Новый год-2021: 6 рецептов к празднику

10 февраляВкусно

5 полезных орехов: какие можно есть, а кому от них лучше отказаться

10 февраляЗвездно

Фигура Ани Лорак удивила поклонников: "Что с ребром?"

10 февраляПсихо

Гороскоп на сегодня 10 февраля: Водолею нужно продумывать каждый шаг, а Рыбам быть аккуратнее с деньгами

9 февраляЗвездно

Мишина показала себя с Эллертом в постели: фото

Новости партнеров

Чебуреки: вкусные, хрустящие снаружи и с сочной начинкой
Чебуреки: вкусные, хрустящие снаружи и с сочной начинкой
Простая шарлотка с яблоками. Проще простого
Простая шарлотка с яблоками. Проще простого
Пирожки на кефире жареные на сковороде, рецепт с фото пошагово
Пирожки на кефире жареные на сковороде, рецепт с фото пошагово
Соломия Витвицкая разводится с мужем
Соломия Витвицкая разводится с мужем
Как выглядят жены и девушки футболистов киевского "Динамо". Видео
Как выглядят жены и девушки футболистов киевского "Динамо". Видео
Красавицы-украинки ныряли в проруби на Крещение. Фото
Красавицы-украинки ныряли в проруби на Крещение. Фото
Анна Стахурска – прекрасная жена лучшего футболиста сезона
Анна Стахурска – прекрасная жена лучшего футболиста сезона
Радиоведущий «разоблачил» роман Мишиной и Эллерта
Радиоведущий «разоблачил» роман Мишиной и Эллерта

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять