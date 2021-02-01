Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Надя Дорофеева расплакалась на "Голосі країни 11", вспомнив личную трагедию

Сегодня, 00:02

Певицу впечатлила история одной из участниц

Во втором выпуске шоу "Голос країни 11" были слезы грусти и счастья. Одной из тех, кто выплеснул свои эмоции перед камерой стала певица и звездный тренер Надя Дорофеева.

Надя расплакалась после выступления одной из участниц, вспомнив личную трагедию. Участница по имени Диана Стебакова исполнила песню ALEKSEEV "Пьяное солнце", посвятив свое выступление маме, которая воспитала девушку, но не является ее биологической матерью.

Надя Дорофеева
Надя Дорофеева
Фото: Скриншот из видео

История Дианы очень впечатлила Надю, которую тоже воспитывал не родной отец, а отчим. После выступления Дианы Надя вспомнила отца. В 2017 году Дорофеева рассказала о смерти своего родного папы Владимира, который развелся с матерью Нади, когда будущей певице было всего три года. Тем не менее, все эти годы Надя продолжала общаться с отцом, который всегда был для нее поддержкой.

Напомним, Дан Балан вернулся на "Голос країни".

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Тина Кароль vs Надя Дорофеева на "Голосі країни 11": чей образ лучше Никита Ломакин на "Голосі країни 11" волшебно исполнил песню из "Титаника": видео Экс-военный и участники Нацотбора на "Евровидение": все о первом выпуске "Голосу країни 11"
Надя Дорофеева Голос країни 11
Реклама

Новости партнеров

Оборвалась жизнь знаменитого актера-красавца Ланового
Оборвалась жизнь знаменитого актера-красавца Ланового
Ани Лорак шокировала гигантской грудью
Ани Лорак шокировала гигантской грудью
"Гордость страны": зачем Ани Лорак вернулась в Киев
"Гордость страны": зачем Ани Лорак вернулась в Киев
Главная красотка украинской легкой атлетики!
Главная красотка украинской легкой атлетики!

Популярные статьи

Вчера, 12:38Звездно

Дан Балан вернулся на "Голос країни". Его заметили с Тиной Кароль (фото)

Вчера, 06:40Психо

Гороскоп на неделю 31 января – 6 февраля: все знаки зодиака

Вчера, 05:07Психо

Гороскоп на сегодня 31 января: у Водолея будет упадок сил, а у Рыб – день баловства

30 январяЗвездно

Танцы Данилко и новые удивительные герои: как прошел второй эфир шоу "Маска"

30 январяЗвездно

Дочь Юлии Началовой осталась без наследства из-за экс-бойфренда мамы

30 январяЗвездно

Принц Гарри приедет в Лондон без Меган Маркл – СМИ

30 январяЗвездно

Как живется с тещей. Украинские звезды поделились своим опытом

30 январяЗвездно

"Ну могла бы и меня обработать": Полякова пристыдила Могилевскую за фотошоп

30 январяПсихо

Гороскоп на сегодня 30 января: Овны удовлетворят все свои мелкие желания, а Тельцы будут в ударе

29 январяЗвездно

Клиническая смерть, два брака и пародии: все об Александре Скичко, новом главе Черкасской ОГА

29 январяЗвездно

Слава Каминская показала нового возлюбленного на отдыхе на Мальдивах: видео

29 январяВкусно

Как приготовить пунш: ТОП-5 рецептов согревающего напитка

29 январяЗвездно

Сколько миллионов Ефремов хранит в банке: его супруга требует доступ к деньгам

29 январяЗвездно

Икона Америки и великий оратор. Цитаты Опры Уинфри, которые воодушевят вас в любой ситуации

29 январяЗвездно

Оля Полякова и Наталья Могилевская эффектно "зажигают" на дне рождении у Кухар (видео)

29 январяПсихо

Гороскоп на 29 января: Весов ждет приятный вечер, а Скорпионам нужно уединиться

Новости партнеров

Жасмин Тукс опубликовала абсолютно обнаженные фото
Жасмин Тукс опубликовала абсолютно обнаженные фото
Самые шикарные дамы сердца игроков "Динамо" на отдыхе
Самые шикарные дамы сердца игроков "Динамо" на отдыхе
Алину Гросу заподозрили в романе с российским актером
Алину Гросу заподозрили в романе с российским актером
Олена Мозгова замилувала знімком їхньої з Аксельродом дочки
Олена Мозгова замилувала знімком їхньої з Аксельродом дочки
Жена изменяла легенде НБА с другим игроком, младше ее на 17 лет
Жена изменяла легенде НБА с другим игроком, младше ее на 17 лет
Красотки, из-за которых Гринвуд и Фоден вылетели из сборной
Красотки, из-за которых Гринвуд и Фоден вылетели из сборной
Тина Кароль оказалась в эпицентре скандала
Тина Кароль оказалась в эпицентре скандала
Почему распался брак знаменитых актёров
Почему распался брак знаменитых актёров

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять