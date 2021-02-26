Ани Лорак показала измену супруга и любовный треугольник в своем новом клипе (видео)

Артистка сыграла в клипе саму себя

Певица Ани Лорак, которая недавно приезжала в Киев, представила лирический сингл "Наполовину" и выпустила клип, где сыграла саму себя. В новой видеоработе показана личная история о любовном треугольнике из жизни самой Лорак.

Режиссером клипа выступила Катя Царик, с которой Ани Лорак связывает давняя дружба и многолетнее сотрудничество.

"История очень близка мне. Строки "Стань счастливей, слышишь, но не любой ценой, если третий лишний" глубоко открывают смысл всей песни. Это о сильной, волевой личности, которая прошла через ошибки и разочарования, но тем не менее, сохранила в себе свет. У нее остались силы, чтобы выйти и легко рассказать эту историю публике", — говорит Ани Лорак.

Напомним, Ани Лорак и ее супруг Мурат Налчаджиоглу официально развелись в январе 2019 года. У них есть общая дочь София. Многие предполагают, что причиной расставания супругов стали многочисленны измены Мурата, одна из которых два года назад стала известна публике.

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