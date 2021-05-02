Полякова объяснила свою любовь к обнаженке, которую ей привила мама

Певица также призналась, кто фотографирует ее для Instagram в купальниках и без них

У Оли Поляковой просто огромное количество фотографий в купальниках и даже без них. Певица не боится демонстрировать фигуру, а ее ноги не обсудил только ленивый.

В новом интервью, опубликованном на YouTube-канале "Світського життя" Оля рассказала, сколько берет с собой купальников, кто ее фотографирует и разрешит ли она подобные снимки своим дочкам.

Фото: instagram.com/polyakovamusic

На отдых у моря (а чаще – океана) Полякова берет с собой примерно 14 купальников. Королева ночи объясняет это тем, что после выхода из вода она сразу же меняет купальник, потому что "все свои прелести нужно держать в тепле и сухости". Ну и для фото больше разнообразия будет.

Фото: instagram.com/polyakovamusic

А кто же делает эти сочные фото Оли в купальниках и без? Певица призналась: "Маша. Всегда это делает Маша. И она уже очень ждет, когда ей будет 18 лет и я ей позволю тоже показывать попу".

Фото: instagram.com/polyakovamusic

Фото: instagram.com/polyakovamusic

Певица призналась, что мама научила ее не прятать свое тело. "Моя мама всегда говорила: "Красота женская – это капитал. И красоту женскую нужно чтобы видели люди".

Кроме того, Оля Полякова таким образом выступает против эйджизма и сексизма. "Женщина в 30 – не старая потрепанная ондатра, а совсем еще молоденькая девочка. Потому я за то, чтобы женщины не стыдились своего красивого тела", – подытожила артистка.

Ранее экс-продюсер Поляковой рассказала о том, как на самом деле начиналась карьера звезды.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться