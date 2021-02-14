"Закапываешь себя": Полякова высказалась о Кароль и Камалии и разгневала соцсети

Певица опубликовала видео, которое вызвало негатив в Сети

В то время, как Тина Кароль призналась, что использовала скандал с Поляковой для рекламы новой песни, сама Оля опубликовала на своей странице в Instagram видео, котором буквально разгневала пользователей соцсети.

Оля Полякова сказала, что у нее есть проблема и она уже 10 лет борется с ней. Певица провела прямой эфир якобы со своим психотерапевтом, роль которого сыграл Евгений Сморигин.

Во время беседы Сморигин учил Полякову контролировать то, что она говорит, а та снова отпустила пару шуток в адрес Тины Кароль и Камалии, сказав, что у последней толстые руки, а не ноги, как она заявила ранее.

В конце видео Оля Полякова обратилась к зрителям и сказала следующее:

"Я такая, какая я есть. Где-то грубая, дерзкая, неадекватная, больная на голову, наглая, разная, всякая... Но я вот такая. И если вам не нравится, вы можете не смотреть, отписаться от меня в соцсетях... Я не обязана всем нравиться".

Скриншот: instagram.com/polyakovamusic

Не все оценили чувство юмора Оли и в комментариях под постом разгорелся настоящий спор. "Ужасно некрасиво с вашей стороны устраивать этот цирк, вместо того, чтобы разобрать этот случай и объясниться перед Тиной", "Оказывается, что дно можно еще глубже пробить... Надеюсь, что Тина не увидит этот эфир...", "Оля Вы сама лучший психолог", "Супер доктор))) и я хочу чтобы он меня лечил", – пишут пользователи соцсети.

Напомним, что ранее Оля Полякова похвасталась роскошным подарком от Натальи Могилевской.

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